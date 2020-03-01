Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы — 2020 по биатлону, несмотря на промах.

Зеленоградский спортсмен преодолел 10-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами за 23 минуты 46,4 секунды, совершив один промах. Вторым пришёл Андрей Расторгуев из Латвии, отстав от Елисеева на 4,1 секунды и тоже допустив один промах. Третий результат показал норвежец Александр Фьелд Андерсен с отставанием в 25,5 секунды и опять же одним промахом.

Чемпионат Европы — 2020 проходит в Белоруссии и завершается 1 марта мужской и женской гонками преследования.

Предыдущее «золото» Матвей Елисеев взял пять лет назад в Канаде в индивидуальной гонке на 20 километров на восьмом этапе Кубка IBU (Международный союз биатлонистов; прежде состязание называлось Кубком Европы).

Свою первую медаль в международном спринте — бронзовую — зеленоградец завоевал в прошлом году на первом этапе Кубка мира в Швеции. Кубок мира завершится в Норвегии 22 марта.

На момент написания заметки российская сборная на чемпионате Европы заслужила две золотые и одну серебряную медали.