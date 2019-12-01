Матвей Елисеев пришел третьим в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Это первая медаль зеленоградца в личной гонке на Кубке мира и лучший на сегодняшний день результат в его карьере. Гонка состоялась в воскресенье, 1 декабря.

Десятикилометровую дистанцию 26-летний Елисеев прошел без промахов на двух огневых рубежах. От «серебра» Матвея отделили всего 0,9 секунды, лидеру гонки он уступил 19,9 секунды. Первые две ступени пьедестала отвоевали норвежцы — родные братья Йоханнес (1-е место) и Тарьей Бё, оба допустили по одному промаху.

Ранее лучшим результатом Матвея Елисеева было шестое место в масс-старте на этапе в чешском Нове-Место в сезоне-2016/17, уточняет РИА «Новости».