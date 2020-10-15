Василий Пономарёв вырос в Зеленограде, начал заниматься хоккеем в местной «Орбите» — на коньки его поставил отец, хоккейный тренер Павел Пономарев. Позднее он вспоминал, что «это идеальный город для индивидуального развития хоккеистов». В «Орбите» Василий играл с ребятами, которые были на два года старше. Потом еще год провел в петербургских «Бульдогах». Уже в 16 лет Пономарёв мог оказаться в юниорской лиге Канады, но на тот момент он хотел остаться в России и стал играть за «Крылья Советов», где работал его отец.

К юниорскому возрасту он стал одним из самых перспективных центральных нападающих по своему году. В 2019 году на Кубке Глинки/Гретцки (юниорский Кубок Мира) дебютировал за российскую юниорскую команду U18.

В 2019 году Пономарёв уехал в юниорскую лигу Квебека в том числе для того, чтобы повысить свои шансы на драфте (процедуру выбора игроков различными клубами и закрепления прав на них). И эти шансы оценивали как высокие, однако сезон в лиге Квебека выдался не самым удачным. В итоге Пономарёва выбрали не в первом, как он рассчитывал, а во втором раунде драфта НХЛ — под общим 53-м номером его взял клуб из США «Каролина Харрикейнз».

Агент Василия Дэн Мильштейн говорил, что на него претендовало очень много команд, многие проявляли интерес, отмечая, что Пономарев «универсальный центрфорвард, способный отрабатывать на обеих сторонах площадки»

Кстати, на драфте выбрали еще одного воспитанника зеленоградской «Орбиты» Тимофея Спицерова. Он родился в Москве и жил в Истре, сейчас его под 210 номером выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс».