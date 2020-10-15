«Идеальный город для развития». Как хоккеист из Зеленограда Василий Пономарев добрался до клуба НХЛ 15.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Воспитанника зеленоградского хоккейного клуба «Орбита» Василия Пономарёва выбрал хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» под 53-м номером на драфте НХЛ 2020 года. Сейчас 18-летний российский нападающий выступает за «Шовиниган Катарактес» из юниорской лиги Квебека. Рассказываем, как хоккеист из Зеленограда стал делать спортивную карьеру за рубежом.

Василий Пономарёв вырос в Зеленограде, начал заниматься хоккеем в местной «Орбите» — на коньки его поставил отец, хоккейный тренер Павел Пономарев. Позднее он вспоминал, что «это идеальный город для индивидуального развития хоккеистов». В «Орбите» Василий играл с ребятами, которые были на два года старше. Потом еще год провел в петербургских «Бульдогах». Уже в 16 лет Пономарёв мог оказаться в юниорской лиге Канады, но на тот момент он хотел остаться в России и стал играть за «Крылья Советов», где работал его отец.

К юниорскому возрасту он стал одним из самых перспективных центральных нападающих по своему году. В 2019 году на Кубке Глинки/Гретцки (юниорский Кубок Мира) дебютировал за российскую юниорскую команду U18.

В 2019 году Пономарёв уехал в юниорскую лигу Квебека в том числе для того, чтобы повысить свои шансы на драфте (процедуру выбора игроков различными клубами и закрепления прав на них). И эти шансы оценивали как высокие, однако сезон в лиге Квебека выдался не самым удачным. В итоге Пономарёва выбрали не в первом, как он рассчитывал, а во втором раунде драфта НХЛ — под общим 53-м номером его взял клуб из США «Каролина Харрикейнз».

Агент Василия Дэн Мильштейн говорил, что на него претендовало очень много команд, многие проявляли интерес, отмечая, что Пономарев «универсальный центрфорвард, способный отрабатывать на обеих сторонах площадки»

Кстати, на драфте выбрали еще одного воспитанника зеленоградской «Орбиты» Тимофея Спицерова. Он родился в Москве и жил в Истре, сейчас его под 210 номером выбрал клуб «Сан-Хосе Шаркс».

Почему уехал из России

Пономарев рассказывал, что в 17 лет читал Ремарка, цитировал Достоевского, летал в Бельгию на концерт любимого классического композитора Людовико Эйнауди. Василий сначала хотел остаться играть в России, пройти всю вертикаль от молодежной до высшей и континентальной лиги. Однако из-за запутанной системы контрактов и прав на игроков в российских клубах эти надежды не сбылись.

Сам Пономарёв объяснял, что у него с «Крыльями Советов» была устная договоренность, что его отпустят бесплатно в другой клуб, чтобы он сам мог выбрать новую команду, клуб почему-то «заломил гигантскую цену». Из-за этого договоренности с другими клубами распались — и чтобы не терять еще несколько лет вне основного состава в тех же ЦСКА и СКА, Понамарёв решил уехать в Канаду в 2019 году. Он считал этот шаг спасением своей карьеры. В самих «Крыльях Советов» отрицали, что молодым хоккеистом интересовались другие клубы.

«Тогда у меня не было вариантов, где остаться в России, кроме „Спартака“. Не могу сейчас сказать, как было бы лучше. Может быть, в России и стоило остаться, чтобы поиграть на уровне МХЛ, а потом и среди взрослых в КХЛ и Высшей лиге. Но теперь уже не стоит об этом думать. В Канаде мне будет лучше: я подучу язык, получу нужные навыки игры на маленьких площадках», — рассказывал хоккеист.

Вместе с ним уезжал его отец, которому там предложил работу тренера. В Канаде семье обещали снимать дом и дать машину.

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Метки:
хоккей, люди, пономарёв василий
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