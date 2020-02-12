Зеленоградец Павел Порядин впервые сыграл за основную сборную России по хоккею. Его дебют был впечатляющим — спортсмен сразу забил два гола в Еврохоккейтуре в Швеции.

Павлу Порядину 23 года, он родился и жил в Зеленограде. Играл нападающим в хоккейных школах «Орбита» (Зеленоград) и «Крылья Советов» (Москва). Первый тренер — Сергей Леонидович Плохих. Профессионально играл в хоккейном клубе «Зеленоград».

Павлом и еще двумя юниорами заменили травмированных в первом матче против Финляндии (поражение 0:3) хоккеистов. По информации федерации хоккея России (ФХР) на этих соревнованиях второй раз в истории задействованы десять новых игроков, которые играли в составе сборной впервые. Тренерский штаб считает такой состав экспериментом. «Все игроки приобретают опыт, эта команда нуждается в международном опыте, не попробовав их, мы ничего не поймём. Это обязательный процесс, который они должны пройти», — пояснил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.