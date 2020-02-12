Зеленоградец Павел Порядин впервые сыграл за основную сборную России по хоккею. Его дебют был впечатляющим — спортсмен сразу забил два гола в Еврохоккейтуре в Швеции.
Павлу Порядину 23 года, он родился и жил в Зеленограде. Играл нападающим в хоккейных школах «Орбита» (Зеленоград) и «Крылья Советов» (Москва). Первый тренер — Сергей Леонидович Плохих. Профессионально играл в хоккейном клубе «Зеленоград».
Павлом и еще двумя юниорами заменили травмированных в первом матче против Финляндии (поражение 0:3) хоккеистов. По информации федерации хоккея России (ФХР) на этих соревнованиях второй раз в истории задействованы десять новых игроков, которые играли в составе сборной впервые. Тренерский штаб считает такой состав экспериментом. «Все игроки приобретают опыт, эта команда нуждается в международном опыте, не попробовав их, мы ничего не поймём. Это обязательный процесс, который они должны пройти», — пояснил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
В своем первом матче со сборной Швеции Павел забил шайбу, когда противники уже вели 0:3, но игра все равно закончилась поражением России со счетом 2:5. В следующей игре против Чехии Порядин своим голом вывел нашу команду вперед со счетом 3:2 за три минуты до конца, но вскоре чехи сравняли счет и матч закончился ничьей. В серии буллитов (штрафных при ничье в хоккее) победила сборная Чехии. Такой результат в своим первых играх в составе сборной России Павел показал третьим в истории.
Во время интервью Павел поделился впечатлениями: «Играть в первой сборной — это уже абсолютно новый уровень для меня. Считаю, что это больше как аванс. Главное, мне есть к чему еще стремиться. Сейчас для меня чуть-чуть приоткрыли дверь. Надо работать еще больше, чтобы на постоянной основе туда попадать. Здесь другие скорости, другая игра. Эти встречи показали, что нужно быть готовым к европейскому стилю игры и к быстрому, современному хоккею».
Игру молодого форварда отметил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. По его словам, в целом все плохо, ведь все матчи сборная проиграла, но зато можно выделить игру Павла Порядина.
Профессионально Павел Порядин играл в клубах: «Зеленоград», МХК «Капитан» (Ступино), МХК «Реактор» (Нижнекамск), «Кристалл» (Саратов), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Ариада-НХ» (Волжск), ЦСК ВВС (Самара). С сезона 2015 находится в системе «Нефтехимика» (Нижнекамск). На момент вызова в сборную России сыграл за «Нефтехимик» в КХЛ 190 матчей, забросил 32 шайбы, отдал 36 голевых передач. После Евротура сразу вернулся в «Нефтехимик» и уже через день сыграл против ярославского «Локомотива».