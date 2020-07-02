«Давно хотела сделать что-то подобное, но не позволяли условия», — рассказала «Зеленоград.ру» Варвара.

Музыкальное сопровождение тоже подбирала самостоятельно из произведений современного итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.

Правда, музыку на видео наложили после монтажа. На улице Варвара танцевала под тишину, так как хорошо знает эту композицию.

На запись номера, который, кстати, снимали на обычный телефон, ушёл час.