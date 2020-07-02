Этот танцевальный монолог 17-летняя Варвара Нестерова поставила сама. Сначала придумывала движения, склеивала, репетировала. Потом отрабатывала с преподавателем — девушка занимается в балетной студии культурного центра «Зеленоград» (ДК). А затем исполнила его на пляже городского пруда — один из эпизодов танца был задуман с заходом в воду.
«Давно хотела сделать что-то подобное, но не позволяли условия», — рассказала «Зеленоград.ру» Варвара.
Музыкальное сопровождение тоже подбирала самостоятельно из произведений современного итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.
Правда, музыку на видео наложили после монтажа. На улице Варвара танцевала под тишину, так как хорошо знает эту композицию.
На запись номера, который, кстати, снимали на обычный телефон, ушёл час.