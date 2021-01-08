Рядом с Зеленоградом планировали вырубить более 100 гектаров леса. На конкурс никто не заявился, а один участок включили по ошибке 08.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Около 116 гектаров леса на нескольких участках рядом с Зеленоградом планировали вырубить в 2021 году. Эти работы нужны для предупреждения распространения вредных организмов. Предполагалась, что вырубка затронет участки Клинского лесничества около Бакеево, Брехово, Дедешино, Лыткино, Повадино.

В масштабах всего Клинского лесничества, 116 гектаров это совсем мало — около 0,06 процентов общей площади. Но для кварталов Крюковского участкового лесничества, которое расположено с западной части Зеленограда, это почти 1,5 процента. Особенно большая вырубка, почти 27 га, запланирована рядом с Бакеево, в 56-м и 62-м кварталах лесничества.

Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер объяснил «Зеленоград.ру», что около половины заявленного объема вырубки — это, на самом деле, уборка неликвидной древесины (бурелома и валежника): «Их будут спиливать и аккуратно складывать. Но в целом большинство мероприятий [по этому конкурсу] будет идти в рамках уборки неликвидной древесины, цель этой работы — привести лес в порядок. Там действительно есть несколько участков, где пройдет сплошная рубка, но они поражены короедом и представляют опасность для других насаждений».

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Санитарная рубка должна была пройти с января по март и с июня по ноябрь. Выбор подрядчика шел с 17 декабря, максимальная сумма контракта — около трех миллионов рублей. Итоги конкурса подвели 28 декабря, но ни одной заявки так и не поступило.

Сплошные санитарные рубки, когда вместе с больными деревьями рубят и здоровые, ведутся в лесах возле Зеленограда несколько лет. Местные жители выступают против сплошных рубок, в том числе на участке леса между Алабушево и микрорайоном Дедешино рядом с Зеленоградом. Например, когда сплошная рубка в микрорайоне Дедёшино возобновилась 31 июля, местные жители приехали на место работ и не дали заправить топливом технику. В Клинском лесничестве тогда заявили, что на самом деле они помешали запустить технику для измельчения порубочных остатков, которую привез на площадку подрядчик, чтобы не сжигать порубочные остатки.

28 декабря прошла встреча местных жителей и руководства лесничества, чтобы дать активистам информацию по каждому участку, отправленному в рубку. Активистка Оксана Кныш сказала «Зеленоград.ру», что на самом деле 8 га леса около Дедешино включили в план по ошибке, по факту рубки там не планируются, техзадание скорректируют при объявлении нового конкурса. Также, по ее словам, на следующий год планируется засадить пустыри на въезде из Зеленограда в Алабушево.

«Жители очень благодарны лесничеству: на этот раз это действительно забота о лесе, о людях, а не как в прошлый раз, когда была коммерческая рубка», — добавила она.

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Метки:
лес, вырубка, капер александр
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