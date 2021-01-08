Около 116 гектаров леса на нескольких участках рядом с Зеленоградом планировали вырубить в 2021 году. Эти работы нужны для предупреждения распространения вредных организмов. Предполагалась, что вырубка затронет участки Клинского лесничества около Бакеево, Брехово, Дедешино, Лыткино, Повадино.

В масштабах всего Клинского лесничества, 116 гектаров это совсем мало — около 0,06 процентов общей площади. Но для кварталов Крюковского участкового лесничества, которое расположено с западной части Зеленограда, это почти 1,5 процента. Особенно большая вырубка, почти 27 га, запланирована рядом с Бакеево, в 56-м и 62-м кварталах лесничества.

Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер объяснил «Зеленоград.ру», что около половины заявленного объема вырубки — это, на самом деле, уборка неликвидной древесины (бурелома и валежника): «Их будут спиливать и аккуратно складывать. Но в целом большинство мероприятий [по этому конкурсу] будет идти в рамках уборки неликвидной древесины, цель этой работы — привести лес в порядок. Там действительно есть несколько участков, где пройдет сплошная рубка, но они поражены короедом и представляют опасность для других насаждений».