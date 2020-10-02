— Каковы причины сплошной вырубки участка леса между Алабушево и микрорайоном Дедешино, вокруг которой разгорелся конфликт?

— Вырубка велась на основании актов лесопатологического обследования, выполненных в прошлом году. Если назначена сплошная санитарная рубка, это значит, что насаждения — комплекс деревьев — в основной массе погибли. Распадение происходило под действием патогенных организмов: опенка осеннего, окаймленного трутовика, настоящего трутовика, ложного трутовика, корневой губки. В результате воздействия шквалистых и ураганных ветров и гнилевых патогенов в 2016 году произошло образование старого ветровала и бурелома.

Эти насаждения достигли возраста старости, когда ель наиболее подвержена повреждениям стволовых вредителей даже при небольшом изменении водного режима.

— В лесу рядом могут стоять здоровые и больные деревья, можно же вырубать только больные?

— Процесс лечения человека и леса не очень похож. Лес хоть и состоит из разных деревьев, но это единый организм. В нашей профессиональной терминологии нет «просто леса», есть насаждения — деревья, подросты, словом, многоярусность.



Если какая-то часть леса начинает болеть, то это влияет и на соседнюю часть, другие деревья, причем самым разным способом — через корневую систему, или когда насекомые нападают на разные породы деревьев (полифагия). Грибы-паразиты поражают целые лесные массивы.

Например, ложный трутовик обитает практически на всех лиственных деревьях. Корневая губка, широко у нас распространенная и присутствующая исторически, разрушает корни и стволы хвойных и некоторых лиственных.



Лечение требует комплексного подхода. Допустим, у нас высохли несколько елей по нескольким причинам: они достигли предельного возраста, погодные условия сложились так, что елям не достает влаги при засухе, и в этот момент происходит нападение того, кто питается елью — короеда. Обычная трофическая цепь. Но что происходит дальше? Деревья усыхают, начинается гниение, вызванное древоразрушающим грибами, как результат — падают. При этом они сначала механически повреждают соседние деревья, которые остались стоять, а потом, уже упав, начинают догнивать на земле. Соответственно, поломанные деревья также постепенно усыхают, и происходит развал насаждения.



В обычном естественном лесу, где деревья разного возраста, этого не происходит. Но в Солнечногорском районе лес искусственный, посаженный людьми, — деревья одного возраста. Соответственно, состарились они тоже одновременно. Вообще, около 80% подмосковных лесов — рукотворные.

— Как проявляются болезни деревьев? Все ли они очевидны, можно увидеть их признаки?

— У лиственных деревьев признаки более очевидны — опадение листвы, появление мокрых язв, водяные побеги, плодовые тела грибов. У хвойных несколько другая физиология. Дерево может быть уже мертвым, а зеленая хвоя на нем сохранится. Но есть и видимые проявления болезни и смерти дерева. Например, отвалился кусок коры, а под ней чернота.



Или весной на дереве появляется мелкая рыжеватая пыль, указывающая на заселение короедов. Можно посмотреть на шишку — она может быть на вид «пластмассовой», что укажет на ржавчину, или нехарактерно маленькой со следами каловых масс гусеницы, что укажет на повреждение семян огневкой. Могут появляться красные или желтые пятна на хвое. Если с одной стороны у дерева начинает пучиться, высыхать и отставать кора — это могут быть термические ожоги. На дереве может быть трещина, выделяющая сок — живицу, это называется смолотечение. Если эта живица желтого, а затем черного цвета — это болезнь, дерево поражено.



Есть такой гриб — опенок, уничтожающий хвойные и лиственные деревья. Он может практически никак себя внешне не проявлять, а гниль в стволе уже будет.



Еще один признак — объеденные листья. Чем больше объедание, тем слабее дерево. Дуб может выдержать 3-5 лет, а для ёлки нашествие вредителей смертельно, она не сможет восстановить свою хвою, потому что хвоя растет намного медленнее, чем лист.