Сплошные санитарные рубки, когда вместе с больными деревьями рубят и здоровые, ведутся в лесах возле Зеленограда несколько лет. Местные жители против сплошных рубок, но специалисты лесного хозяйства говорят, что без этого не обойтись, поскольку лес искусственно посаженный — деревья одного возраста, и они критически состарились. Мы поговорили с начальником отдела защиты лесов ГКУ «Мособллес» Святославом Некляевым о том, почему лес вырубают целиком, и как отличить больное дерево от здорового.
— Каковы причины сплошной вырубки участка леса между Алабушево и микрорайоном Дедешино, вокруг которой разгорелся конфликт?
— Вырубка велась на основании актов лесопатологического обследования, выполненных в прошлом году. Если назначена сплошная санитарная рубка, это значит, что насаждения — комплекс деревьев — в основной массе погибли. Распадение происходило под действием патогенных организмов: опенка осеннего, окаймленного трутовика, настоящего трутовика, ложного трутовика, корневой губки. В результате воздействия шквалистых и ураганных ветров и гнилевых патогенов в 2016 году произошло образование старого ветровала и бурелома.
Эти насаждения достигли возраста старости, когда ель наиболее подвержена повреждениям стволовых вредителей даже при небольшом изменении водного режима.
— В лесу рядом могут стоять здоровые и больные деревья, можно же вырубать только больные?
— Процесс лечения человека и леса не очень похож. Лес хоть и состоит из разных деревьев, но это единый организм. В нашей профессиональной терминологии нет «просто леса», есть насаждения — деревья, подросты, словом, многоярусность.
Если какая-то часть леса начинает болеть, то это влияет и на соседнюю часть, другие деревья, причем самым разным способом — через корневую систему, или когда насекомые нападают на разные породы деревьев (полифагия). Грибы-паразиты поражают целые лесные массивы.
Например, ложный трутовик обитает практически на всех лиственных деревьях. Корневая губка, широко у нас распространенная и присутствующая исторически, разрушает корни и стволы хвойных и некоторых лиственных.
Лечение требует комплексного подхода. Допустим, у нас высохли несколько елей по нескольким причинам: они достигли предельного возраста, погодные условия сложились так, что елям не достает влаги при засухе, и в этот момент происходит нападение того, кто питается елью — короеда. Обычная трофическая цепь. Но что происходит дальше? Деревья усыхают, начинается гниение, вызванное древоразрушающим грибами, как результат — падают. При этом они сначала механически повреждают соседние деревья, которые остались стоять, а потом, уже упав, начинают догнивать на земле. Соответственно, поломанные деревья также постепенно усыхают, и происходит развал насаждения.
В обычном естественном лесу, где деревья разного возраста, этого не происходит. Но в Солнечногорском районе лес искусственный, посаженный людьми, — деревья одного возраста. Соответственно, состарились они тоже одновременно. Вообще, около 80% подмосковных лесов — рукотворные.
— Как проявляются болезни деревьев? Все ли они очевидны, можно увидеть их признаки?
— У лиственных деревьев признаки более очевидны — опадение листвы, появление мокрых язв, водяные побеги, плодовые тела грибов. У хвойных несколько другая физиология. Дерево может быть уже мертвым, а зеленая хвоя на нем сохранится. Но есть и видимые проявления болезни и смерти дерева. Например, отвалился кусок коры, а под ней чернота.
Или весной на дереве появляется мелкая рыжеватая пыль, указывающая на заселение короедов. Можно посмотреть на шишку — она может быть на вид «пластмассовой», что укажет на ржавчину, или нехарактерно маленькой со следами каловых масс гусеницы, что укажет на повреждение семян огневкой. Могут появляться красные или желтые пятна на хвое. Если с одной стороны у дерева начинает пучиться, высыхать и отставать кора — это могут быть термические ожоги. На дереве может быть трещина, выделяющая сок — живицу, это называется смолотечение. Если эта живица желтого, а затем черного цвета — это болезнь, дерево поражено.
Есть такой гриб — опенок, уничтожающий хвойные и лиственные деревья. Он может практически никак себя внешне не проявлять, а гниль в стволе уже будет.
Еще один признак — объеденные листья. Чем больше объедание, тем слабее дерево. Дуб может выдержать 3-5 лет, а для ёлки нашествие вредителей смертельно, она не сможет восстановить свою хвою, потому что хвоя растет намного медленнее, чем лист.
— Можно ли больные деревья не рубить, а лечить?
— Да, лечение возможно, через инъекции. Но давайте посчитаем примерную его стоимость. Чтобы защитить дерево от короеда-типографа, самый дешевый вариант инъекции стоит 8 тысяч рублей на каждое дерево. Препарат работает не более 2-3-х лет. Площадь лесов Московской области составляет 1 млн 744 тыс. гектар. Из них хвойные — ели — занимают около 800 тыс. га. На одном гектаре леса в области в среднем растет 350 деревьев.
— Получается больше двух триллионов рублей.
— И это однократная обработка леса от короеда-типографа. Если вспомнить о других вредителях и патогенах, ценник будет еще выше. Но дело не только в этом. Производство таких препаратов очень ограничено, а процедура получения разрешения на них ничем не отличается от таковой в «человеческой» медицине. Занимает эта процедура от 5 до 10 лет. Плюс, надо обеспечить рынок этих препаратов, а значит, нужны мощности, фактически фармацевтические предприятия. А еще — необходимое количество оборудования и специалистов. Выполнение такой задачи потребует колоссальных мощностей.
— Люди чаще всего обращают внимания на уже спиленные деревья и говорят: «Смотрите, но древесина же хорошая, дерево здоровое».
— Главное отличие здорового спиленного дерева — это образование смоляного кольца на спиле. Если дерево усохло от воздействия короеда — это будет просто сухой ствол с кольцом синевы. В целом по спилу специалист может определить товарность — насколько древесина пригодна для хозяйственных нужд, хотя и с большой придержкой (дельтой). При отсутствии видимых гнилей необходимо проводить лабораторное исследование.
— То есть, обычному человеку не так легко понять, что спилено было больное или уже мертвое дерево?
— Специалисту это понять просто, а неспециалисту — сильно сложнее. Если действительно интересно разобраться, то можно почитать специальную литературу, для начала подойдет «Альбом пороков древесины» А.Т. Вакина. Кстати, всем, у кого есть дачи и сады-огороды, это будет полезно знать.