Дистанционное обучение 6-11 классов продлено до конца второй четверти 02.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлено «до конца второй четверти», как сказано в указе, который подписал в среду мэр Собянин. По сути это означает, что дети смогут пойти в школу не раньше 11 января, когда закончатся зимние каникулы.

Учиться из дома школьники 6-11-х классов начали с 19 октября. Потом мэр несколько раз продлевал этот режим со ссылкой на эпидемию ковида: сначала до 8 ноября, затем — до 22 ноября и ещё раз — до 6 декабря.

Дистанционно учатся и студенты — до конца сессии, 6 февраля. А вот школьники 1-5 классов продолжают ходить в школу, за исключением случаев, когда кто-то из класса не заболеет ковидом — в этом случае весь класс отправляется на двухнедельный карантин.

Некоторым родителям не нравится дистанционное обучение. Они жалуются на ухудшение здоровья, снижения качества учебы, нехватку техники и места для занятий, а также на отсутствие общения между детьми.

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Часть из этих родителей активно протестуют против дистанционного обучения, считая, что дистанционное обучение может остаться навсегда, даже после завершения эпидемии. Недавно они собирали подписи под письмом к Путину и оказалось, что в Зеленограде подписи поставили 3-4 процента от общего числа семей с детьми-школьниками.

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При этом многие старшеклассники и студенты подходят к оценке дистанционного обучении взвешенно, находя в нем не только минусы, но и плюсы: не надо тратить время, чтобы добраться до места учебы, больше времени остается на действительно важные предметы, учеба стала более эффективной.

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Метки:
коронавирус, школа, дистанционное обучение
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