Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлено «до конца второй четверти», как сказано в указе, который подписал в среду мэр Собянин. По сути это означает, что дети смогут пойти в школу не раньше 11 января, когда закончатся зимние каникулы.
Учиться из дома школьники 6-11-х классов начали с 19 октября. Потом мэр несколько раз продлевал этот режим со ссылкой на эпидемию ковида: сначала до 8 ноября, затем — до 22 ноября и ещё раз — до 6 декабря.
Дистанционно учатся и студенты — до конца сессии, 6 февраля. А вот школьники 1-5 классов продолжают ходить в школу, за исключением случаев, когда кто-то из класса не заболеет ковидом — в этом случае весь класс отправляется на двухнедельный карантин.
Некоторым родителям не нравится дистанционное обучение. Они жалуются на ухудшение здоровья, снижения качества учебы, нехватку техники и места для занятий, а также на отсутствие общения между детьми.
Часть из этих родителей активно протестуют против дистанционного обучения, считая, что дистанционное обучение может остаться навсегда, даже после завершения эпидемии. Недавно они собирали подписи под письмом к Путину и оказалось, что в Зеленограде подписи поставили 3-4 процента от общего числа семей с детьми-школьниками.
При этом многие старшеклассники и студенты подходят к оценке дистанционного обучении взвешенно, находя в нем не только минусы, но и плюсы: не надо тратить время, чтобы добраться до места учебы, больше времени остается на действительно важные предметы, учеба стала более эффективной.