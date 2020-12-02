Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов продлено «до конца второй четверти», как сказано в указе, который подписал в среду мэр Собянин. По сути это означает, что дети смогут пойти в школу не раньше 11 января, когда закончатся зимние каникулы.

Учиться из дома школьники 6-11-х классов начали с 19 октября. Потом мэр несколько раз продлевал этот режим со ссылкой на эпидемию ковида: сначала до 8 ноября, затем — до 22 ноября и ещё раз — до 6 декабря.

Дистанционно учатся и студенты — до конца сессии, 6 февраля. А вот школьники 1-5 классов продолжают ходить в школу, за исключением случаев, когда кто-то из класса не заболеет ковидом — в этом случае весь класс отправляется на двухнедельный карантин.

Некоторым родителям не нравится дистанционное обучение. Они жалуются на ухудшение здоровья, снижения качества учебы, нехватку техники и места для занятий, а также на отсутствие общения между детьми.