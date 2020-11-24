Под обращением к Путину против дистанционного обучения в нашем городе собрали 1394 подписи. Сбор продолжался около двух недель. В минувшую пятницу обращение подали в администрацию президента.

В Зеленограде около 1800 классов. Так что в среднем против дистанционного обучения поставил подпись меньше одного человека на класс.

Какая доля семей с детьми-школьниками оставила подпись, сложно сказать точно. В Зеленограде около 40 тысяч школьников, но у одного родителя может быть несколько детей школьного возраста. С другой стороны, подписи могли оставлять оба родителя, а также вообще кто угодно — контроля не было. Поэтому можно примерно оценить число подписей в 3-4 процента от общего числа семей.

По мнению организаторов сбора в Зеленограде для столь непродолжительного времени — результат неплохой, так как удалось достигнуть главной цели — поднять общественный резонанс. Всего в Москве собрали 26 тысяч подписей.