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Почти 1400 подписей собрали в Зеленограде против дистанционного обучения. Разбираемся, много это или мало 24.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Под обращением к Путину против дистанционного обучения в нашем городе собрали 1394 подписи. Сбор продолжался около двух недель. В минувшую пятницу обращение подали в администрацию президента.

В Зеленограде около 1800 классов. Так что в среднем против дистанционного обучения поставил подпись меньше одного человека на класс.

Какая доля семей с детьми-школьниками оставила подпись, сложно сказать точно. В Зеленограде около 40 тысяч школьников, но у одного родителя может быть несколько детей школьного возраста. С другой стороны, подписи могли оставлять оба родителя, а также вообще кто угодно — контроля не было. Поэтому можно примерно оценить число подписей в 3-4 процента от общего числа семей.

По мнению организаторов сбора в Зеленограде для столь непродолжительного времени — результат неплохой, так как удалось достигнуть главной цели — поднять общественный резонанс. Всего в Москве собрали 26 тысяч подписей.

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В письме, под котором собирали подписи, шла речь только об одном указе мэра Москвы, там же активисты требовали предоставить статистику по заболеваемости ковид среди детей. Но с того времени появилось еще несколько указов и была получена статистика по заболеваемости. Поэтому было написано дополнительное письмо, его подписала организатор общественного движения «Родители за очное обучение» Илона Менькова. Второе письмо было передана в пакете с первым.

Изначально планировали передать подписи на личном приеме 3 декабря, но затем активисты решили не ждать и подать обращение в порядке живой очереди.

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Сейчас на дистанционном обучении находятся студенты и школьники 6-11 классов. Ученики 1-5 классов учатся дистанционно, если кто-то из детей заболел ковидом — тогда весь класс отправляется на домашний карантин.

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Метки:
школа, дистанционное обучение
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