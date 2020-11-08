Родители, которым не нравится дистанционное обучение для 6-11 классов, объявили понедельник 9 ноября «Днем тишины». В этот день они отказываются «выпускать детей» на любую образовательную цифровую платформу. Призыв к бойкоту распространяется в чатах, посвященных протесту против «дистанта».
Одновременно активисты движения «Родители Москвы» продолжают собирать подписи под обращением к президенту Путину против дистанционного обучения. В пятницу и субботу подписи собирали на площади Юности, в воскресенье — в парке Победы. Некоторые приносили уже заполненные подписные листы, собрав подписи в школе, где учатся их дети. В некоторых домах оставить подписи можно было у консьержа. Только за пятницу и субботу было собрано 820 подписей. Подписи продолжат собирать до 15 ноября.
В мэрии дистанционное обучение объясняют эпидемией. В том числе необходимостью снизить риск заболеваемости ковидом пожилых родственников школьников. Но протестующие опасаются, что эпидемия лишь повод к тому, чтобы оставить «дистант» навсегда, «поставив знак равенства между дистанционной формой обучения и очной».
Корреспондент «Зеленоград.ру» поговорил с родителями, которые оставляли подписи на площади Юности. Многие называли дистанционное обучение профанацией, говоря, что такая форма возможна только для взрослого человека, детям же необходим контакт учитель—ученик, им необходимо живое общение и тяжело себя дисциплинировать. Даже родители старшеклассников хотят, чтобы дети находились под присмотром. По их мнению для подростков важно находится в социуме, а не у монитора. Некоторые сравнивают такой формат обучения с онлайн-игрой, нереальным миром, где невозможно научиться самому главному — социализации.
При этом вопрос про эпидемию многие предпочитают игнорировать, пытаясь объяснить на личных примерах, почему не верят в опасность ковида. Во время сбора подписей некоторые были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.
Не все оказавшиеся на площади поддерживали требования активистов. Студентка педагогического университета и будущий учитель Анна выступает за сохранение дистанционного образования, но только во время эпидемии, так как ходить сейчас в школу опасно как для учеников, членов их семей и учителей. При этом родители, поглощенные недовольством, вызванным дистанционным обучением забывают об этом. Из-за вынужденного ухода учителей 65+ и учителей с хроническими заболеваниями на самоизоляцию резко выросла потребность в преподавателях. В вузе, где учится Анна, объявили внеплановую производственную практику. Старшеклассники, с которыми она сейчас работает, рады дистанционному образованию, так как у них появилось больше времени на работу с репетиторами.