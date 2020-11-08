В мэрии дистанционное обучение объясняют эпидемией. В том числе необходимостью снизить риск заболеваемости ковидом пожилых родственников школьников. Но протестующие опасаются, что эпидемия лишь повод к тому, чтобы оставить «дистант» навсегда, «поставив знак равенства между дистанционной формой обучения и очной».

Корреспондент «Зеленоград.ру» поговорил с родителями, которые оставляли подписи на площади Юности. Многие называли дистанционное обучение профанацией, говоря, что такая форма возможна только для взрослого человека, детям же необходим контакт учитель—ученик, им необходимо живое общение и тяжело себя дисциплинировать. Даже родители старшеклассников хотят, чтобы дети находились под присмотром. По их мнению для подростков важно находится в социуме, а не у монитора. Некоторые сравнивают такой формат обучения с онлайн-игрой, нереальным миром, где невозможно научиться самому главному — социализации.

При этом вопрос про эпидемию многие предпочитают игнорировать, пытаясь объяснить на личных примерах, почему не верят в опасность ковида. Во время сбора подписей некоторые были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

Не все оказавшиеся на площади поддерживали требования активистов. Студентка педагогического университета и будущий учитель Анна выступает за сохранение дистанционного образования, но только во время эпидемии, так как ходить сейчас в школу опасно как для учеников, членов их семей и учителей. При этом родители, поглощенные недовольством, вызванным дистанционным обучением забывают об этом. Из-за вынужденного ухода учителей 65+ и учителей с хроническими заболеваниями на самоизоляцию резко выросла потребность в преподавателях. В вузе, где учится Анна, объявили внеплановую производственную практику. Старшеклассники, с которыми она сейчас работает, рады дистанционному образованию, так как у них появилось больше времени на работу с репетиторами.