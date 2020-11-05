Компания «ПринтерОК»: спонсор темы
Родители собирают подписи под обращением к Путину против дистанционного обучения. Подписаться можно на площади Юности в пятницу и субботу 05.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Общественное движение «Родители Москвы» собирает подписи под обращением к президенту Путину против дистанционного обучения в Москве. Одна из точек сбора подписей будет в Зеленограде — 6 и 7 ноября с 13:00 до 14:00 у фонтана на площади Юности.

Авторы обращения просят Путина проверить законность указа мэра Собянина о переводе учеников 6-11 классов на дистанционное образование, которое в четверг было продлено ещё на две недели. Эти меры они считают «лишенными логики и здравого смысла, чрезмерными и необоснованными».

Вот их аргументы:

  • Роспотребнадзор не вводил карантин в отношении детей 11-18 лет, режим ЧП, ЧС или повышенной готовности в городе Москве не вводился (на самом деле режим повышенной готовности не отменялся и продолжает действовать — Zelenograd.ru)
  • Полная статистика в отношении заболеваемости среди детей 6-11 классов не опубликована, поэтому нельзя объективно оценивать риски
  • Для учеников колледжей дистанционное обучение не вводилось, хотя они того же возраста, что школьники 9-11 классов
  • Продолжают работать в обычном режиме частные школы
  • Не введен запрет на посещение детьми и подростками торгово-развлекательных центров
  • Нарушается право на очное образование: хотя школы утверждают, что дистанционное образование тоже очное, но при нем школа не может исполнять функции по присмотру и уходу за детьми
  • Нарушаются санитарные правила в части времени, проводимого за компьютером

Кроме того, в обращении упоминается и закрытие учреждений дополнительного образования, подведомственных мэрии (спортивных школ, музыкальных школ, школ искусств, художественных кружков), обучение в которых требует постоянной тренировки и очного наблюдения педагогов.

Активисты допускают, что дистанционная форма обучения «может получить свое место в законе об образовании» на время чрезвычайных ситуаций и санитарных карантинов, однако они против того, чтобы между дистанционной и очной формами обучения «ставили знак равенства».

Они также считают, что, принудительно подключая всех детей к образовательной платформе МЭШ, мэрия просто хочет оправдать «гигантские затраты» на ее создание. И поэтому они опасаются, что их детям грозит «дистанционка навсегда».

Обращение предполагается подать лично в администрацию президента в первый же день, когда будет доступна запись на прием. Полный текст обращения и подписной лист доступны в телеграм-чате зеленоградского отделения общественного движения «Родители Москвы».

Читайте также
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей
Поможет ли Путин вернуть школьников за парты?
Да
Нет
Сами вернутся, когда закончится эпидемия
Проголосовали 9 человек
Материалы про образование редакции «Зеленоград.ру» помогает делать компания «ПринтерОК» - они профессионально ремонтируют копировальную технику в день обращения и заправляют картриджи за 10 минут. Адрес: улица Панфилова, дом 30. Телефон 8-499-288-24-08.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школа, дистанционное обучение
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Родители собирают подписи под обращением к Путину против дистанционного обучения. Подписаться можно на площади Юности в пятницу и субботу Новости
Посиневшую воду в Ржавке откачали и забрали на исследование Новости
«Делимобиль» начал предоставлять машины с детским креслом Новости
«Сотрудники были непреклонны». Полиция забрала человека без маски в отделение, хотя он сразу надел ее при их приближении Истории
На станции Крюково после реконструкции будет на одну платформу меньше Новости
Дистанционное обучение продлили ещё на две недели — до 22 ноября Новости
Река Ржавка окрасилась в синий цвет Новости
«Борьба идет не против школы, а за нее». Пять проблем дистанционного обучения в рассказах родителей Истории
День открытых дверей в МИЭТ — 7 ноября (онлайн) Афиша
Закрылись продуктовые шатры на Крюковском рынке. Рассказываем, куда переехали торговцы Новости
Прокат электросамокатов запустили в промзоне Алабушево Новости
Проект рекультивации свалки в Поварово прошел экологическую экспертизу. Рядом собираются строить комплекс по переработке отходов Новости
Активистка из Зеленограда за один день собрала 500 тысяч на штраф за одиночный пикет Новости
Расселение первых зеленоградских домов по программе реновации начнется в ноябре Новости
На площади Юности снова появилась парковка. Заезд под «кирпич», по пешеходной дорожке, мимо детской площадки — всё это с разрешения префектуры и для посетителей нового фитнеса Новости
Монетизировать льготы людям, у которых заблокировали социальный проездной. Московский депутат ведёт сбор подписей за это предложение. Мы с ней поговорили Истории
Сотрудников общественного транспорта приказали отстранять от работы без прививок от гриппа Новости
Ямы на новых остановках заделают до середины ноября Новости
Обязательную самоизоляцию для пожилых и людей с хроническими заболеваниями ввели в Московской области Новости
МИЭТ просит у города помощи в ремонте лестницы на выходе из лесопарка Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру