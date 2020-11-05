Общественное движение «Родители Москвы» собирает подписи под обращением к президенту Путину против дистанционного обучения в Москве. Одна из точек сбора подписей будет в Зеленограде — 6 и 7 ноября с 13:00 до 14:00 у фонтана на площади Юности.

Авторы обращения просят Путина проверить законность указа мэра Собянина о переводе учеников 6-11 классов на дистанционное образование, которое в четверг было продлено ещё на две недели. Эти меры они считают «лишенными логики и здравого смысла, чрезмерными и необоснованными».

Вот их аргументы:

Роспотребнадзор не вводил карантин в отношении детей 11-18 лет, режим ЧП, ЧС или повышенной готовности в городе Москве не вводился (на самом деле режим повышенной готовности не отменялся и продолжает действовать — Zelenograd.ru)

Полная статистика в отношении заболеваемости среди детей 6-11 классов не опубликована, поэтому нельзя объективно оценивать риски

Для учеников колледжей дистанционное обучение не вводилось, хотя они того же возраста, что школьники 9-11 классов

Продолжают работать в обычном режиме частные школы

Не введен запрет на посещение детьми и подростками торгово-развлекательных центров

Нарушается право на очное образование: хотя школы утверждают, что дистанционное образование тоже очное, но при нем школа не может исполнять функции по присмотру и уходу за детьми

Нарушаются санитарные правила в части времени, проводимого за компьютером

Кроме того, в обращении упоминается и закрытие учреждений дополнительного образования, подведомственных мэрии (спортивных школ, музыкальных школ, школ искусств, художественных кружков), обучение в которых требует постоянной тренировки и очного наблюдения педагогов.

Активисты допускают, что дистанционная форма обучения «может получить свое место в законе об образовании» на время чрезвычайных ситуаций и санитарных карантинов, однако они против того, чтобы между дистанционной и очной формами обучения «ставили знак равенства».

Они также считают, что, принудительно подключая всех детей к образовательной платформе МЭШ, мэрия просто хочет оправдать «гигантские затраты» на ее создание. И поэтому они опасаются, что их детям грозит «дистанционка навсегда».

Обращение предполагается подать лично в администрацию президента в первый же день, когда будет доступна запись на прием. Полный текст обращения и подписной лист доступны в телеграм-чате зеленоградского отделения общественного движения «Родители Москвы».