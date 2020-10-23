23 октября в поселке Голубое начал работать благотворительный фонд помощи детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Волонтеры будут собирать своим подопечным средства на самое дорогое лекарство в мире — американский препарат Zolgensma за 2,5 млн долларов.

Основатели фонда «Важные люди» — бывшие волонтеры сбора средств на этот препарат для маленького Андриана Полещука, сыну священника из Андреевки. Фонд работает при Доме причта — Центре помощи семье и детям в Голубом. «Мы обрели колоссальный опыт волонтерской работы, глубоко погрузились в специфику заболевания СМА, когда помогали закрыть сбор малышу Андриану. Мы знаем все тонкости и нюансы данной работы. Мы сплотились в дружную команду единомышленников, которые не могут остаться равнодушными к деткам с СМА и приняли решение открыть свой фонд», — рассказала основатель фонда Элеонора Ромашина.

Фонд принимает детей из разных регионов, сейчас у волонтеров уже есть три подопечных. Попечителями фонда стали настоятель Спасского храма Дмитрий Полещук, его супруга Екатерина Полещук, телеведущие телеканала «Спас» Александр Ананьев и Алла Митрофанова, специальный корреспондент «Солнечногорского телевидения» Оксана Зенкина, основатель сети кондитерских «Трюфель» Гульнара Жакупова, юрист и психолог Ольга Беляева.

Помочь подопечным фонда можно на сайте: fond-vl.ru. Адрес офиса фонда: Московская область, Солнечногорский городской округ, поселок Голубое, Тверецкий проезд, дом 16А, офис 54.

Фонд позиционирует себя как единственный в России — судя по всему, из-за того, что другие фонды по СМА не собирают деньги на лечение или в принципе не берут таких больных из-за величины суммы. Например, фонд «Семьи СМА» оказывает только информационную поддержку, обучает родителей правильно заниматься с детьми и ухаживать за ними. В других благотворительных фондам многим родителям отказывали, с родителями из Зеленограда, например, работали только «Милосердие», «Милосердие.ру» и «Милосердие детям».