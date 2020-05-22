Имя жертвователя родители не назвали. Как сказала мама Андриана «Зеленоград.ру», он пожелал остаться неизвестным. Недостающую сумму этот человек переведёт через благотворительный фонд, когда семье выставят окончательный счёт — сумма колеблется из-за изменений курса доллара.

Дату, когда будет сделан укол, родители пока не знают. По словам мамы, они решили самый главный вопрос со сбором средств, но теперь предстоит получить одобрение Минздрава на инъекцию Zolgensma и решить другие вопросы с документами. На следующей неделе Андриана ждёт плановая госпитализация, во время которой для него изготовят препарат и доставят его в Москву. Инъекцию сделают в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени Вельтищева.

Первую половину суммы собирали всем миром: на странице мальчика в инстаграме семья регулярно проводила благотворительные аукционы, продавая, например, картину «Рождество Христово», эмблему командира корабля «Союз МС-05», перчатки и клюшку хоккеиста Дмитрия Яшкина.

6 апреля другому ребенку из Зеленограда, годовалому Тимуру Дмитриенко, сделали укол препарата Zolgensma против спинальной мышечной атрофии. Процедуру провели в Москве, так как из-за эпидемии коронавируса вылет в клинику США стал невозможен.