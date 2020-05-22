Родители Андриана Полещука 22 мая сообщили о завершении сбора 162 миллионов рублей на инъекцию препарата Zolgensma против спинальной мышечной атрофии. Недостающую сумму — около 80 миллионов — закроет один человек, чьего имени не назвали. Укол мальчику сделают в Москве.
Мама Андриана сообщила на странице в инстаграме, что сбор закрыли 22 мая — в день памяти святителя Николая Чудотворца: «Нас переполняют самые счастливые чувства! Благодаря вашей огромной поддержке и помощи мы прошли этот непростой путь!»
По словам папы, недостающую сумму перевел один человек: «Мы с матушкой хотели сообщить вам радостную новость: Господь услышал нас и сегодня послал человека, который закрыл недостающую сумму сбора, и теперь мы имеем возможность полностью оплатить лекарство. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех вас за участие, за молитвы, за ваши бессонные ночи, за ваш креатив, за вашу поддержку. Надеемся, Господь сторицей воздаст вам за ваше добро».
Имя жертвователя родители не назвали. Как сказала мама Андриана «Зеленоград.ру», он пожелал остаться неизвестным. Недостающую сумму этот человек переведёт через благотворительный фонд, когда семье выставят окончательный счёт — сумма колеблется из-за изменений курса доллара.
Дату, когда будет сделан укол, родители пока не знают. По словам мамы, они решили самый главный вопрос со сбором средств, но теперь предстоит получить одобрение Минздрава на инъекцию Zolgensma и решить другие вопросы с документами. На следующей неделе Андриана ждёт плановая госпитализация, во время которой для него изготовят препарат и доставят его в Москву. Инъекцию сделают в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени Вельтищева.
Первую половину суммы собирали всем миром: на странице мальчика в инстаграме семья регулярно проводила благотворительные аукционы, продавая, например, картину «Рождество Христово», эмблему командира корабля «Союз МС-05», перчатки и клюшку хоккеиста Дмитрия Яшкина.
6 апреля другому ребенку из Зеленограда, годовалому Тимуру Дмитриенко, сделали укол препарата Zolgensma против спинальной мышечной атрофии. Процедуру провели в Москве, так как из-за эпидемии коронавируса вылет в клинику США стал невозможен.