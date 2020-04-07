Ребенку из Зеленограда сделали укол самого дорогого лекарства в мире 07.04.2020 ZELENOGRAD.RU

6 апреля годовалому Тимуру Дмитриенко из Зеленограда сделали укол препарата Zolgensma против редкого генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии. 152 миллиона рублей на это лекарство собирали по всей стране. Процедуру провели в Москве, так как из-за эпидемии коронавируса вылет в клинику США стал невозможен. Рассказываем подробности.

Препарат Zolgensma еще не разрешен вне США, поэтому процедуру должны были проводить там. Из-за стремительного распространения коронавируса вылет в клинику пришлось отменить. Компания-производитель уникального лекарства Novartis согласилась доставить препарат в Россию. Инъекцию делали в московском Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Вельтищева.

«Сегодня в 11 утра нам ввели препарат. Врачи перестраховались: сделали Тимурчику наркоз, он от него уже отошел. Пока все хорошо. Мы надеемся на минимальные побочки и максимальный эффект от препарата. Надеемся, что в самое ближайшее время уже увидим результаты. Огромный груз с плеч свалился. Хотя на самом деле все еще впереди. Мы не должны останавливаться: после небольшой паузы — зарядка и физкультура каждый день, может быть, потом врачи добавят плавание», — рассказал «Новой газете» папа мальчика Артем Дмитриенко. Он поблагодарил редакцию издания и отдельно — главу банка ВТБ Андрея Костина.

Читайте также
Сыну священника из Андреевки тоже собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире. Чтобы начать лечение, есть всего полгода
Как спасали Тимура

Семья Тимура собирала 152 миллиона рублей, чтобы поехать в американскую клинику и сделать единственную инъекцию, которая избавит его от спинальной мышечной атрофии (СМА). Это смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, оно возникает из-за потери участка хромосомы или точечной мутации гена SMN1 в пятой хромосоме. С возрастом у человека атрофируется скелетная мускулатура, он теряет или так и не приобретает способности ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять.

Пока что единственным препаратом, который способен восстановить нарушенный ген и навсегда избавить от СМА, считается Zolgensma. Он разрешен пока только в США. В России для помощи СМА-пациентам используют препарат «Спинраза», который не вылечивает болезнь, а является поддерживающей терапией и необходим на протяжении всей жизни. Первый год лечения «Спинразой» стоит 45 миллионов — это шесть инъекций. Дальше лечение будет стоить 20 миллионов в год всю жизнь пациента. После шести лет применения «Спинраза» начнет обходиться дороже «Золдженсмы».

Родителям Тимура собрать необходимую сумму помогли главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (продал за 100 тысяч долларов клюшку Валерия Харламова), глава банка ВТБ Андрей Костин (перевел 60 миллионов рублей), хоккейная команда «Спартак» и фонды «Милосердие» и «Милосердие детям». Кроме того, семью Дмитриенко поддерживали российские звезды: Дима Билан, Баста, ведущий Валдис Пельш, олимпийские чемпионы, актеры и депутаты, а также сотни простых людей из нашего города и по всей стране.

Всю сумму семья собрала 28 февраля, когда неизвестный жертвователь пообещал им закрыть недостающую сумму — около 50 миллионов рублей. После инъекции Тимуру предстоит долгая терапия, чтобы восстановить все функции, которые начала отбирать болезнь.

Читайте также
Депутаты предложили обеспечивать детей самым дорогим лекарством в мире за счет федерального бюджета. Госдума отклонила законопроект
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
медицина, благотворительность, дмитриенко тимур
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Ребенку из Зеленограда сделали укол самого дорогого лекарства в мире Новости
Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны Ответы
Новые записи в дневнике волонтёра. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса Истории
Патрули дружинников проверяют москвичей во время карантина. Какие у них права и как отличить их от самозванцев? Ответы
В Савелкинском проезде сделали новый пешеходный переход Новости
Как сдать тест на коронавирус, не выходя из дома? Роспотребнадзор начал платный бесконтактный прием анализов с выездом на дом. В Зеленоград тоже выезжают Ответы
«Жилищник» начал требовать срочно погасить долги за коммуналку и угрожает арестом имущества. Речь идет даже о небольших суммах Новости
Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки Новости
Нужно все-таки носить маски во время эпидемии или нет? А срочно делать их дома самому? Ответы
Сбербанк возобновил работу нескольких отделений в Зеленограде. Они будут работать по субботнему графику Новости
Загорелось поле за 23-м микрорайоном Дым видела половина города Новости
Капитальный ремонт жилых домов остановлен, но не для всех Новости
Депутат Мосгордумы требует на время эпидемии остановить московские стройки Новости
«Десяточка» начала доставлять товары на дом в Зеленограде и окрестностях Новости
«И думают эти два пенсионера: сколько еще власти страны не позволят им возвратиться домой?» Семья зеленоградцев вторую неделю не может вернуться в Россию Истории
Москвичам запретили выходить из дома. Но есть шесть исключений Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
«Живём так, как на этой неделе». Собянин продлил домашний режим на месяц и отложил введение пропусков Новости
В школах раздают продуктовые наборы детям-льготникам на период карантина. За ними выстроилась очередь Новости
Нарушителя карантина с коронавирусом забрали из его дома в Зеленограде в сопровождении полиции. Видео Новости
Как убирают и дезинфицируют жилые дома в Зеленограде для профилактики распространения коронавируса Ответы
Жители на самоизоляции начали бросать мусор в подъезде и выкидывать из окон. «Жилищник» просит не превращать подъезды в помойки Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Еще одному ребенку начали собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире. Это сын священника из Андреевки. Чтобы начать лечение, есть всего полгода Новости
Cломанное дерево в зеленоградском лесу превратилось в ледяной фонтан Жизнь
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции. Жители заплатят по четыре тысячи Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру