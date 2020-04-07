Препарат Zolgensma еще не разрешен вне США, поэтому процедуру должны были проводить там. Из-за стремительного распространения коронавируса вылет в клинику пришлось отменить. Компания-производитель уникального лекарства Novartis согласилась доставить препарат в Россию. Инъекцию делали в московском Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Вельтищева.

«Сегодня в 11 утра нам ввели препарат. Врачи перестраховались: сделали Тимурчику наркоз, он от него уже отошел. Пока все хорошо. Мы надеемся на минимальные побочки и максимальный эффект от препарата. Надеемся, что в самое ближайшее время уже увидим результаты. Огромный груз с плеч свалился. Хотя на самом деле все еще впереди. Мы не должны останавливаться: после небольшой паузы — зарядка и физкультура каждый день, может быть, потом врачи добавят плавание», — рассказал «Новой газете» папа мальчика Артем Дмитриенко. Он поблагодарил редакцию издания и отдельно — главу банка ВТБ Андрея Костина.