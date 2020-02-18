Делала репортаж о Тимуре и «Новая газета», а в начале февраля главный редактор издания продал принадлежащую ему клюшку хоккеиста Валерия Харламова за 100 тысяч долларов. Эти деньги он перечислил семье ребенка.

После публикации «Новой» президент банка ВТБ Андрей Костин связался с изданием и сообщил, что выделяет 60 млн рублей из личного благотворительного фонда, созданного как раз для таких случаев — когда нужно спасать детей. Он готов добавить и вторую часть суммы, пишет «Новая газета».

«Мы скоро устроим личную встречу Андрея Костина с мальчиком Тимуром и его семьей. Это будет новый формат благотворительности — face to face, то есть лицом к лицу. Это не закрытый клуб для богатых. К счастью, не у всех масштабы беды такие, что для их спасения нужны миллионы. Зато счастье от причастности к чуду вообще не зависит от размера суммы, которую вы пожертвовали, в этом мы все — равны. Андрей Леонидович Костин, спасибо, что откликнулись первым. И это не в первый раз», — поблагодарило Костина издание.

В 2017 году «Газпром» и ВТБ сделали крупное пожертвование в исследовательский фонд при Центре имени Димы Рогачева (Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева). Более 400 млн рублей были выделены на закупку медицинского оборудования и фундаментальные исследования. Тогда Миллер и Костин пообещали делать пожертвования ежегодно.

По данным на 14 февраля, на лечение Тимура собран 91,5 млн рублей из 152-x, учитывая помощь Костина. Реквизиты для помощи Тимуру Дмитриенко на есть на его странице.