«Угасли все рефлексы»

Спинальная мышечная атрофии (СМА) — это смертельно опасное нейродегенеративное заболевание, в процессе его развития у человека постепенная атрофируется скелетная мускулатура, он теряет или так и не приобретает способности ходить, самостоятельно стоять, сидеть без поддержки. СМА-пациенты без должного ухода и лечения постепенно утрачивают способность самостоятельно дышать, глотать, кашлять. Болезнь возникает из-за потери участка хромосомы или точечной мутации гена SMN1 в пятой хромосоме. Из-за этого нарушается синтез SMN-белка, недостаток которого приводит к гибели моторных нейронов и атрофии скелетной мускулатуры.

В семье священника прихода в Андреевке Дмитрия Полещука четверо детей, Андриан самый младший. После первого курса массажа в три месяца мальчик не стал переворачиваться, и мама Екатерина это отметила. Однако тогда тревогу не били — ребенок наблюдался в поликлинике, и никто не замечал проблем. «Мы думали, просто спокойный ребенок, не все детки ведь одинаковы. Поэтому мы ждали. Второй курс массажа надо делать в шесть месяцев, мы попросили в пять, пораньше. Мне сразу сказали, что очень мягкие мышцы на руках, рыхлые. Тогда массажист сказала идти к неврологу»., — рассказала Екатерина «Зеленоград.ру».

К неврологу были трехнедельные очереди, сначала удалось попасть к педиатру по диспансеризации. «Там прием длится 3-5 минут, врач не могла долго и серьезно обследовать ребенка. Сказала: да, проблема есть, но какая, я не понимаю. Худший вариант — ДЦП. Она сразу дала направление в Москву к неврологу», — вспоминает мама.

Полещуки обратились к знакомому неврологу, который сразу сказал, что «у ребенка угасли все рефлексы». Он отмел вариант с ДЦП, объяснив, что ДЦП — это проблемы с головным мозгом, а у Андриана с ним все в порядке. У врача вопросы были к спинному мозгу ребенка, и он дал направление на генетический анализ на СМА. Пока он готовился, родители ездили по другим неврологам, и «все ставили под вопрос СМА, все ждали результатов анализа».