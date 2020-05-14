Он рассказал, что сам перевел 104 тысячи рублей на лечение мальчику — из пожертвование одного из своих стримов, половину от которых он всегда отдает на благотворительность. «Родители каждый день борются за здоровье Андриана, в месяц на его реабилитацию уходит несколько десятков тысяч рублей. Разумеется, за все платит семья — не по полису же», — заявил дизайнер.

Мама Андриана сказала «Зеленоград.ру», что сейчас у них уже есть 50% от суммы — 81 миллион. На странице мальчика в инстаграме семья регулярно проводит благотворительные аукционы, продавая, например, картину «Рождество Христово», эмблему командира корабля «Союз МС-05», перчатки и клюшку хоккеиста Дмитрия Яшкина.

Из-за эпидемии коронавируса к Андриану сейчас не может ходить физиотерапевт, и занятия не получается проводить полноценно. «Здесь нужно, чтобы каждый день специалист был рядом и помогал ему развиваться. К тому же у него сейчас был большой скачок роста, и он очень ослаб — вытянулся в длину, а в весе вообще не прибавился, ему не хватает белка, не хватает питания. Совсем тоненькие ручки, ножки», — говорила Екатерина.

Инъекцию Андриану будут делать в России, в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии им. Вельтищева, компания-производитель Novartis доставит препарат.

Реквизиты для помощи Андриану есть на странице его мамы instagram.com/andrian_smaylik.