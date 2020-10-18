Берёзовую рощу вырубают в 17-м микрорайоне. Выясняем, что происходит 18.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Берёзовую рощу выкашивают как траву возле парковки в 17-м микрорайоне. «Жалко деревья: столько лет они росли здесь», — пишет читательница «Зеленоград.ру» Ирина.

Человека с бензопилой, спиливающего все деревья подряд, заметили в воскресенье, 18 октября. Местные жители вызвали полицию — на вырубку отправился участковый. Выяснилось, что всё законно, разрешение на вырубку есть, копии документов приобщили к отчёту, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

«Да, мы в курсе [что есть разрешение], но мы против вырубки деревьев — и без того экология так себе», — говорит Ирина.

Пока не удалось выяснить, зачем и подо что идёт вырубка. Редакция подготовила запрос в префектуру, чтобы выяснить, с какой целью здесь решили вырубить целый лес. В Ржавках, например, наоборот, в сентябре высаживали деревья рядом с парковкой — для частичной защиты от выхлопных газов и в принципе облагородить пейзаж.

В префектуре ответили, что, судя по фотографиям, территория относится к Солнечногорскому району. Однако по Яндрекс.Картам этот участок находится в границах Зеленограда.

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Метки:
экология, происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), вырубка
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