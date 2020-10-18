Человека с бензопилой, спиливающего все деревья подряд, заметили в воскресенье, 18 октября. Местные жители вызвали полицию — на вырубку отправился участковый. Выяснилось, что всё законно, разрешение на вырубку есть, копии документов приобщили к отчёту, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.

«Да, мы в курсе [что есть разрешение], но мы против вырубки деревьев — и без того экология так себе», — говорит Ирина.

Пока не удалось выяснить, зачем и подо что идёт вырубка. Редакция подготовила запрос в префектуру, чтобы выяснить, с какой целью здесь решили вырубить целый лес. В Ржавках, например, наоборот, в сентябре высаживали деревья рядом с парковкой — для частичной защиты от выхлопных газов и в принципе облагородить пейзаж.

В префектуре ответили, что, судя по фотографиям, территория относится к Солнечногорскому району. Однако по Яндрекс.Картам этот участок находится в границах Зеленограда.