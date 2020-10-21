Обратились в полицию, но выяснилось, что всё законно, с разрешением и сопровождающими документами. Местные жители знают об этом, но они категорически против вырубки. Их не предупреждали, что лес, который стоял здесь годами, спилят. Объяснений, с какой целью это делается, тоже не предоставили.

Участок, где выкосили берёзовую рощу, находится за границей 17-го микрорайона, но в пределах Зеленограда, однако, как выяснилось, городу не принадлежит. В префектуре «Зеленоград.ру» сказали, что эта земля находится в санитарно-защитной зоне ЛЭП и является федеральной собственностью. Вырубку производят по заказу компании «Россети», которая управляет линиями электропередачи в стране.

Правила содержания и использования таких земель регулирует постановление правительства «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В нём, в частности, говорится, что вырубку деревьев или обрезку крон должны производить, если их высота превышает четыре метра. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют от двух метров при напряжении линии до одного киловольта (кВ) до 55 метров при напряжении 1150 кВ.



По границе Зеленограда и Андреевки, огибая в том числе 17-й микрорайон, проходит линия электропередачи сверхвысокого класса «Белый Раст — Западная» с напряжением 500 кВ. Для линий с таким напряжением установлена охранная зона в 30 метров. В прошлом году в Андреевке снесли несколько торговых зданий и палаток, оказавшихся под этой ЛЭП. Уцелел только ресторан «Очаг», из-за чего продолжается долгая судебная тяжба.