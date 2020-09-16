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Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт вокруг Зеленограда в новом формате. Как принять участие 16.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Для участия в акции «Наш лес. Посади своё дерево» в этом сентябре нужно предварительно записаться. Такие меры предприняли организаторы для соблюдения безопасности из-за коронавируса, чтобы не случилось массового скопления жителей и волонтёров на местах высадки деревьев.

Ближайшие к Зеленограду площадки акции во дворах расположены в Андреевке, Алабушево, Голубое, Брёхово, Ржавках, Менделеево и СНТ «Морозовка». А ближайшая площадка в лесу — недалеко от деревни Клушино.

Андреевка, Алабушево, Голубое

В Андреевке определено шесть мест у номерных домов, на Староандреевской улице и на Жилинской возле поликлиники. По одной площадке в Алабушево и в деревне Голубое (в ЖК «Мелодия леса»). Дату посадок уточнит координатор при записи на акцию.

Брёхово

Здесь под акцию запланировано пять участков в микрорайонах Митино-дальнее и Школьный. Посадки назначены на 26 сентября.

Менделеево и СНТ «Морозовка»

Основные посадки планируют в Морозовке. Также деревья будут сажать на Пионерской улице недалеко от дома 4 и напротив здания администрации. У него же — сбор и раздача инвентаря 26 сентября в 10 утра.

Ржавки

Определены площадки недалеко от дома 4 и на островке между 16, 17 и 18-м домами. Одна из целей — отгородить жилые дома от выхлопных газов с парковки и облагородить пустырь, образовавшийся из-за стройки. Здесь рассчитывают и на помощь зеленоградцев, которые, как отметили организаторы, обычно охотно принимают участие в таких акциях. Мероприятия также пройдут 26 сентября, начало в 10 утра.

Инструкция

Выбрать площадку можно на геопортале Подмосковья. Надо зайти в раздел «Данные» (в верхнем меню на главной странице). В левой колонке появится список, в котором нужно найти «Комитет лесного хозяйства МО». При нажатии на эту строку под ней появится папка «Наш лес. Посади свое дерево».

Там есть возможность посмотреть площадки дворовых (муниципальных) и лесных посадок, поставив галочку в соответствующем чек-боксе. Затем в поисковой строке вверху страницы набираете интересующий вас населённый пункт — и получаете список площадок с контактами координатора. Точное расположение места высадки можно посмотреть на карте, переключившись с «Данных» на «Карту» (кнопки вверху слева).

Информация по лесным посадкам размещена на сайте сохранимлес.рф. В выпадающем меню на интерактивной карте нужно выбрать интересующий регион — «Московская область (Ц)». При нажатии на зелёный кружочек с числом откроется информация с датой проведения акции и контактами ответственного.

Какие именно деревья и сколько выделят для каждого муниципального участка, будет точно известно ближе к дате мероприятия. По предварительной информации это в основном яблони, но в разных муниципалитетах заказывали и другие породы — например, липы, туи, ели, кусты кизильника.

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Метки:
экология, лес, поселок андреевка, алабушево, менделеево, деревня брехово, ржавки, голубое
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