Для участия в акции «Наш лес. Посади своё дерево» в этом сентябре нужно предварительно записаться. Такие меры предприняли организаторы для соблюдения безопасности из-за коронавируса, чтобы не случилось массового скопления жителей и волонтёров на местах высадки деревьев.

Ближайшие к Зеленограду площадки акции во дворах расположены в Андреевке, Алабушево, Голубое, Брёхово, Ржавках, Менделеево и СНТ «Морозовка». А ближайшая площадка в лесу — недалеко от деревни Клушино.