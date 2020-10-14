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На улице Гоголя сделали опасные парковки — там могут сбить человека. Дорожные службы знают о проблеме, но не торопятся решать 14.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Дорожные службы разметили парковочные места в правой полосе улицы Гоголя. При этом вдоль дороги остались отбойники — ограждения, установленные несколько лет назад, чтобы пешеходы не выходили на проезжую часть. Но теперь водитель или его пассажир, припарковавшийся в этом месте, не может выйти с проезжей части.

Фактически здесь провоцируют аварийную ситуацию. Чтобы уйти с дороги, надо или перелезать через забор (за которым, к слову, не тротуар, а газон) или довольно долго идти по проезжей части, рискуя попасть под машину. К тому же здесь нет дорожных знаков, обозначающих парковку.

Следовало бы сначала снять отбойники, сделать тротуар, а уж потом наносить разметку.

«Упорядочил» парковку на улице Гоголя московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Мы спросили ЦОДД, почему так получилось, и что они намерены сделать. Специалист ответил, что знаки парковки поставят до конца этого года. Отбойники уберут и сделают тротуары в рамках проекта, который утвержден департаментом транспорта, но сроки выполнения работ неизвестны.

То есть, прямо сейчас исправлять опасную ситуацию никто не спешит, хотя, скорее всего, новые парковочные места уже вошли в отчеты чиновников. Возможно, работы проведут быстрее после первого сбитого здесь человека — это обычная практика для Зеленограда.

Так было, например, на переходе через улицу Каменка: «лежачий полицейский» установили после гибели двух пешеходов, хотя он должен был быть сделан три года назад.

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Что нужно сделать прямо сейчас?
Ничего, опасности нет
Убрать парковочную разметку
Убрать отбойник и сделать тротуар
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Метки:
автомобиль, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 10, улица гоголя
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На улице Гоголя сделали опасные парковки — там могут сбить человека. Дорожные службы знают о проблеме, но не торопятся решать Новости
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