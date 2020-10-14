Фактически здесь провоцируют аварийную ситуацию. Чтобы уйти с дороги, надо или перелезать через забор (за которым, к слову, не тротуар, а газон) или довольно долго идти по проезжей части, рискуя попасть под машину. К тому же здесь нет дорожных знаков, обозначающих парковку.

Следовало бы сначала снять отбойники, сделать тротуар, а уж потом наносить разметку.

«Упорядочил» парковку на улице Гоголя московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Мы спросили ЦОДД, почему так получилось, и что они намерены сделать. Специалист ответил, что знаки парковки поставят до конца этого года. Отбойники уберут и сделают тротуары в рамках проекта, который утвержден департаментом транспорта, но сроки выполнения работ неизвестны.



То есть, прямо сейчас исправлять опасную ситуацию никто не спешит, хотя, скорее всего, новые парковочные места уже вошли в отчеты чиновников. Возможно, работы проведут быстрее после первого сбитого здесь человека — это обычная практика для Зеленограда.

Так было, например, на переходе через улицу Каменка: «лежачий полицейский» установили после гибели двух пешеходов, хотя он должен был быть сделан три года назад.