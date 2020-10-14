Приказ о частичном переходе на дистанционный режим обучения подписало руководство МИЭТа. На дистанционку с понедельника отправили всех студентов нетехнических направлений:

дизайн,

лингвистика,

менеджмент,

правовое обеспечение национальной безопасности (расследование киберпреступлений).

Также в дистанционном режиме будут проходить все занятия физкультурой.

За качественное обучение в дистанционном режиме руководство МИЭТа возложило персональную ответственность на руководителей подразделений.

Такое решение вызвано требованием «вышестоящих инстанций» о переводе 30% сотрудников, объяснили «Зеленоград.ру» в вузе.

В комментариях к информации о частичном переводе студентов на дистанционку пишут, что у «технарей» много лабораторных занятий, которые невозможно провести заочно. Другие возражают, что в прошлом семестре и лабораторные успешно проводили в дистанционном формате — преподаватели находили методы, как это осуществить. То же касается семинаров, которые, как и лабораторные, должны проходить очно. При этом комментаторы отмечают, что семинары вполне могут проходить в удалённом режиме и что семинаров как раз больше у гуманитариев.

По большому счёту, с новым приказом мало что изменилось с сентября. В августовском приказе о начале нового учебного года в условиях распространения ковид-19 уже есть пункт о том, чтобы не допускать к очным занятиям преподавателей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Также в соответствии с этим приказом семинарские занятия и лабораторные работы «будут проводиться в очном режиме, а лекции — с применением дистанционных технологий». Так и осталось. Очные занятия по физкультуре были с ограничениями: они должны были проходить максимально на свежем в воздухе, в закрытых же помещениях — с ограниченным числом участников. Теперь физвоспитание будет проходить удалённо.

По новому приказу, на удалёнку должны уйти также все студенты с хроническими заболеваниями или состояниями, перечисленными в перечне депздрава. Прямо об этом не говорится, но администрация должна обеспечить обучающимся «предоставление возможности самоизоляции путем перевода их на индивидуальное обучение в дистанционном формате». С одной стороны, выходит, что самоизоляция студента — дело добровольное, с другой — есть штрафы за отказ от неё.

Оперштаб по коронавирусу напомнил об этом после заявления мэра Сергея Собянина, что каждый четвёртый заболевший — либо школьник, либо студент.