Приказ о частичном переходе на дистанционный режим обучения подписало руководство МИЭТа. На дистанционку с понедельника отправили всех студентов нетехнических направлений:
- дизайн,
- лингвистика,
- менеджмент,
- правовое обеспечение национальной безопасности (расследование киберпреступлений).
Также в дистанционном режиме будут проходить все занятия физкультурой.
За качественное обучение в дистанционном режиме руководство МИЭТа возложило персональную ответственность на руководителей подразделений.
Такое решение вызвано требованием «вышестоящих инстанций» о переводе 30% сотрудников, объяснили «Зеленоград.ру» в вузе.
В комментариях к информации о частичном переводе студентов на дистанционку пишут, что у «технарей» много лабораторных занятий, которые невозможно провести заочно. Другие возражают, что в прошлом семестре и лабораторные успешно проводили в дистанционном формате — преподаватели находили методы, как это осуществить. То же касается семинаров, которые, как и лабораторные, должны проходить очно. При этом комментаторы отмечают, что семинары вполне могут проходить в удалённом режиме и что семинаров как раз больше у гуманитариев.
По большому счёту, с новым приказом мало что изменилось с сентября. В августовском приказе о начале нового учебного года в условиях распространения ковид-19 уже есть пункт о том, чтобы не допускать к очным занятиям преподавателей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Также в соответствии с этим приказом семинарские занятия и лабораторные работы «будут проводиться в очном режиме, а лекции — с применением дистанционных технологий». Так и осталось. Очные занятия по физкультуре были с ограничениями: они должны были проходить максимально на свежем в воздухе, в закрытых же помещениях — с ограниченным числом участников. Теперь физвоспитание будет проходить удалённо.
По новому приказу, на удалёнку должны уйти также все студенты с хроническими заболеваниями или состояниями, перечисленными в перечне депздрава. Прямо об этом не говорится, но администрация должна обеспечить обучающимся «предоставление возможности самоизоляции путем перевода их на индивидуальное обучение в дистанционном формате». С одной стороны, выходит, что самоизоляция студента — дело добровольное, с другой — есть штрафы за отказ от неё.
Оперштаб по коронавирусу напомнил об этом после заявления мэра Сергея Собянина, что каждый четвёртый заболевший — либо школьник, либо студент.
Некоторые студенты технических направлений недовольны «дискриминацией». Один из них составил петицию с просьбой к администрации МИЭТа временно перевести все занятия в онлайн-режим, пока не стабилизируется ситуации с коронавирусом, чтобы не подвергать студентов и работников вуза риску заражения. «Большинство студентов МИЭТа добираются до вуза на общественном транспорте, контактируя с сотнями людей, и все они встречают не меньше людей на учебе», — пишет он.
Что касается школ, то в среду вышел новый указ мэра, по которому они тоже частично переходят на дистанционный формат: после каникул, с 19 октября, ученики 6—11-х классов отправляются на двухнедельную удалёнку, 1—5-е классы возвращаются в школы. Соответствующих решений относительно вузов Собянин пока не принимал, на данный момент высшие учебные заведения сами решают, переводить учебный процесс в дистанционный формат или нет.
Думаю, без петиций можно подойти в институт или на кафедру и сразу предложить вместе обратиться к администрации, там вроде никто не кусается.