На прошлой неделе в 11 микрорайоне два дня подряд загорались деревья, сообщили в МЧС. 3 октября у корпуса 1118 обгорели два метра дерева, 4 октября у корпуса 1121 — один метр. Причиной возгораний пожарные назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
11-й микрорайон давно страдает от странных пожаров. Например, несколько лет назад каждую неделю происходили пожары в одном из подъездов корпуса 1121. Тогда жители обвиняли полицию и МЧС в бездействии.
Сейчас в 11 микрорайоне регулярно горит мусор в контейнерах. По данным МЧС, в официальную статистику происшествий с 15 июня по 15 сентября включено 39 случаев горения мусора по Зеленограду в целом, из них 24 — в 11 микрорайоне. Причиной практически всех этих пожаров в МЧС также считают неосторожное обращение с огнем. Как сообщили в ведомстве «Зеленоград.ру», взаимосвязь между горящими деревьями и контейнерами не установлена.
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