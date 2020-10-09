На прошлой неделе в 11 микрорайоне два дня подряд загорались деревья, сообщили в МЧС. 3 октября у корпуса 1118 обгорели два метра дерева, 4 октября у корпуса 1121 — один метр. Причиной возгораний пожарные назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

11-й микрорайон давно страдает от странных пожаров. Например, несколько лет назад каждую неделю происходили пожары в одном из подъездов корпуса 1121. Тогда жители обвиняли полицию и МЧС в бездействии.