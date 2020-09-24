Сводки МЧС о происшествиях показывают, что мусор в контейнерах Зеленограда горит практически каждую неделю, а иногда и несколько дней подряд. Например, в августе у корпуса 1102 по необозначенной причине мусор вспыхнул 17 и 18 числа, с 26 по 30 августа горели отходы у корпусов 1123 и 1136, 1102. В сентябре там же были пожары 10 и 11 числа.

Согласно выпущенному в середине июня распоряжению префекта, после каждого такого случая главы управ вместе с «Жилищником» и ООО «МСК-НТ» (балансодержатель мусорных контейнеров) должны в течение суток проводить служебное расследование, по результатам которого направлять все материалы в районные отделы полиции для принятия мер. Читатели «Зеленоград.ру» после публикации новости об этом усомнились, что приказ чем-то поможет. На деле, кажется, так и вышло.

По данным МЧС, в официальную статистику происшествий с 15 июня по 15 сентября включено 39 случаев горения мусора в мусорных контейнерах, причем из них 24 — в 11 микрорайоне. Странно, но по данным префектуры пожаров значительно меньше — всего 17 за тот же период. Кстати, в статистику попадают не все пожары — какие-то «Жилищник» может потушить и сам.

Как бы там ни было, по итогам проверки всех 39 возгораний МЧС направило в полицию материалы только по одному, где наиболее явно усматривался состав преступления по статье «Поджог» (часть 2 статьи 167 УК РФ). Там ущерб составил 1,8 тысяч рублей, пока ведется доследственная проверка.

А из известных префектуре 17 пожарах данные в в полицию не передавались ни разу, административные дела не возбуждались, сообщили чиновники в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Пояснение прежнее: для возбуждения уголовного дела «МСК-НТ» должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания этого не делает.

Однако в распоряжении префекта указание главам управ было однозначным: проводить расследование именно по каждому случаю передавать пакет документов (в том числе записи с видеокамер) в полицию. Суммой ущерба действия глав управ не обуславливаются. По каким причинам этого не было сделано, неясно. «Зеленоград.ру» направит повторный запрос в префектуру.