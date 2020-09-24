Префект приказал расследовать каждый пожар в мусорных баках. Три месяца спустя из почти 40 случаев только один довели до полиции 24.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Мусорные контейнеры возле жилых домов горят часто, а в некоторых дворах с подозрительной регулярностью. Сам по себе мусор не загорается: одни контейнеры поджигают специально, в другие прохожие могут бросать окурки. Хотя денежного ущерба от таких пожаров почти нет, жителям окрестных домов они сильно отравляют жизнь. Поэтому в начале лета префект Зеленограда обязал глав районных управ в течение суток проводить служебное расследование после каждого такого пожара и передавать материалы проверки в полицию. Спустя три месяца оказалось, что этот приказ, похоже, саботировали.

Сводки МЧС о происшествиях показывают, что мусор в контейнерах Зеленограда горит практически каждую неделю, а иногда и несколько дней подряд. Например, в августе у корпуса 1102 по необозначенной причине мусор вспыхнул 17 и 18 числа, с 26 по 30 августа горели отходы у корпусов 1123 и 1136, 1102. В сентябре там же были пожары 10 и 11 числа.

Согласно выпущенному в середине июня распоряжению префекта, после каждого такого случая главы управ вместе с «Жилищником» и ООО «МСК-НТ» (балансодержатель мусорных контейнеров) должны в течение суток проводить служебное расследование, по результатам которого направлять все материалы в районные отделы полиции для принятия мер. Читатели «Зеленоград.ру» после публикации новости об этом усомнились, что приказ чем-то поможет. На деле, кажется, так и вышло.

По данным МЧС, в официальную статистику происшествий с 15 июня по 15 сентября включено 39 случаев горения мусора в мусорных контейнерах, причем из них 24 — в 11 микрорайоне. Странно, но по данным префектуры пожаров значительно меньше — всего 17 за тот же период. Кстати, в статистику попадают не все пожары — какие-то «Жилищник» может потушить и сам.

Как бы там ни было, по итогам проверки всех 39 возгораний МЧС направило в полицию материалы только по одному, где наиболее явно усматривался состав преступления по статье «Поджог» (часть 2 статьи 167 УК РФ). Там ущерб составил 1,8 тысяч рублей, пока ведется доследственная проверка.

А из известных префектуре 17 пожарах данные в в полицию не передавались ни разу, административные дела не возбуждались, сообщили чиновники в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Пояснение прежнее: для возбуждения уголовного дела «МСК-НТ» должен каждый раз подавать в полицию заявление о причинённом ущербе, а компания этого не делает.

Однако в распоряжении префекта указание главам управ было однозначным: проводить расследование именно по каждому случаю передавать пакет документов (в том числе записи с видеокамер) в полицию. Суммой ущерба действия глав управ не обуславливаются. По каким причинам этого не было сделано, неясно. «Зеленоград.ру» направит повторный запрос в префектуру.

Почему ничего не меняется

Как указали в МЧС, наиболее вероятная причина пожаров в мусорных контейнерах — «загорание горючих материалов находящихся в зоне очага пожара от привнесенного источника пламенного горения». Проще говоря, нечаянно или специально подожгли (например, бросили незатушенный окурок), а в мусорке может гореть практически всё, что там находится.

Ранее в ведомстве тоже указывали, что вопросы о том, почему возгорания не расследуются, надо задавать балансодержателю контейнеров: сначала они должны заявить, что им нанесли ущерб. Если они этого не делают, у полиции нет повода для возбуждения дела. Впрочем, в «МСК-НТ» проблемы в поджогах не видят: покраска баков стоит недорого, а плавятся они в единичных случаях, объясняли ранее свою мотивацию в компании.

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Только если есть значительный ущерб
Только если это умышленный поджог или есть ущерб
В любом случае
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Метки:
вывоз и утилизация мусора, мчс, поджог, пожары, вандализм
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