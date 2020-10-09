Капремонт в 2021 году

Капитальный ремонт будет в корпусах 431, 922, 924, 929, 931, 933, 1001, 1004, 1201, 1202, 1203.

Перечень работ одинаков: ремонт фасада и кровли, замена стояков и разводящих магистралей водоснабжения, канализации, замена электросети, внутреннего водостока, окон в подъездах, ремонт или замена мусоропровода, ремонт подвала. Ремонт фасада не подразумевает его утепления — только расшивку и ремонт межпанельных швов, замазку и покраску. Завершающий этап — восстановление и уборка подъезда после капремонта.

Календарный план работ тоже одинаковый — с апреля по октябрь включительно. В конце марта подрядчики должны «выйти на объект» — начать подготовительные работы в подъездах. Возле ремонтируемых домов поставят бытовые городки для рабочих.

Заказчиков конкурсов на выполнение проектной документации капремонта и самих работ — московский фонд капитального ремонта. Подрядчики определятся в конце октября.