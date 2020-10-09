В каких домах Зеленограда будет капитальный ремонт и замена лифтов. Одиннадцать домов в следующем году и планы до 2023 09.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Объявлены конкурсы на капремонт одиннадцати корпусов в «старом» городе. Работы планируется выполнить в следующем году с марта по октябрь 2021 года. Но есть планы и на три года вперед.

Капремонт в 2021 году

Капитальный ремонт будет в корпусах 431, 922, 924, 929, 931, 933, 1001, 1004, 1201, 1202, 1203.

Перечень работ одинаков: ремонт фасада и кровли, замена стояков и разводящих магистралей водоснабжения, канализации, замена электросети, внутреннего водостока, окон в подъездах, ремонт или замена мусоропровода, ремонт подвала. Ремонт фасада не подразумевает его утепления — только расшивку и ремонт межпанельных швов, замазку и покраску. Завершающий этап — восстановление и уборка подъезда после капремонта.

Календарный план работ тоже одинаковый — с апреля по октябрь включительно. В конце марта подрядчики должны «выйти на объект» — начать подготовительные работы в подъездах. Возле ремонтируемых домов поставят бытовые городки для рабочих.

Заказчиков конкурсов на выполнение проектной документации капремонта и самих работ — московский фонд капитального ремонта. Подрядчики определятся в конце октября.

Капремонт 2022 и 2023 годы

На 2022 и 2023 годы фонд капитального ремонта также запланировал капитальный ремонт корпусов: 401, 510, 511, 512, 519 (только фасад, крыша и подвал), 808, 1002, 1005, 1007, 1008, 1012, 1013, 1014, 1015, 1210, 1211, 1212, 1213, а также дома 8 на Березовой аллее.

Из-за карантина в этом году капитальный ремонт домов останавливали, поэтому работы по стоякам внутридомовых инженерных систем перенесли на 2021 год.

Замена лифтов 2021—2023 годы

Лифты планируют заменить в 2021-м — начале 2022-го в корпусах 107А, 107Б, 200 Г, 422, 425, 452, 622, 623, 1626, 1640, 1643, 1645, 1649, 1812, 1818, 1820, 1822, 1823, 1824.

В планах на 2022-2023 годы — дом 9 на Березовой аллее, дом 3 на площади Юности, корпуса 107В, 107 Г, 145, 146, 147, 148, 162, 200А,Б,В, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 301А,Б, 302А,Б, 329, 333, 334, 339Б, 345, 352, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 403, 409, 415, 424В, 448, 451, 453, 456, 613, 701, 802, 803, 828А, 828Б, 834А,Б,В, 1805, 1811.

Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Двухэтапной системой приемки два года назад объяснили затягивание включения новых лифтов — у Ростехнадзора много замечаний, плюс надо подготовить пакет документов.

Капремонт и замену лифтов оплачивают сами жильцы ежемесячными взносами, включенными в коммунальную платежку. Сейчас это 18,86 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры, а с 1 января ставку поднимут. Столько платят региональному оператору (фонду капремонта), но собственники могут платить на специальный счет дома — тогда сумма будет больше, но они сами смогут решать, что именно и как ремонтировать в доме.

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В каких домах Зеленограда будет капитальный ремонт и замена лифтов. Одиннадцать домов в следующем году и планы до 2023 Новости
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