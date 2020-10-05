Три региона России приняли решение перевести школы на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения. Один из них — Москва. Когда именно произойдет переход, каждый регион определит самостоятельно.
Как пишет «Интерфакс», об этом решении в министерстве узнали 5 октября. Замминистра Виктор Басюк отметил, что информацию дистанционной учебе они проверяют для Сахалина и Ульяновской области, а «точно подтверждённая информация — это Москва».
После публикации его комментария чиновник заявил, что эти решения принимало не министерство, а в Москве речь идет только о каникулах: «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет». По данным ведомства, занятия приостановлены лишь в около 0,3 процентах школ «в рамках точечных мер, применяемых регионами».
«Зеленоград.ру» в сентябре запрашивал у Роспотребнадзора и департамента образования информацию о количестве классов и школ в Москве, отправленных на карантин. Первое ведомство в ответ предложило читать канал оперштаба по ковиду в мессенджерах, а второе вовсе не прислало ответ в установленный законом срок.
Аналогичная неразбериха была в марте этого года, когда пресс-секретарь президента и министерство просвещения говорили разные вещи, а школы интерпретировали их слова так, как считали нужным. Тогда Дмитрий Песков сказал, что объявленная президентом нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля не означает каникул: «Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа не только не запрещаются — они приветствуются». После этого некоторые зеленоградские школы сделали вывод о продолжении дистанционного обучения и объявили об этом родителям.
Другие школы уже успели объявить о том, что уроки отменяются: замминистра просвещения Дмитрий Глушко заверял, что эта неделя объявлена нерабочей, то есть не будет и дистанционного обучения. Такие же предписания дал столичный департамент образования.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции осенние каникулы во всех московских школах продлятся не одну неделю, а две, и пройдут одновременно — с 5 по 18 октября. Сергей Собянин попросил родителей на это время оставить детей дома или увезти их на дачу, а гулять только во дворе или ближайшем парке, не посещать «ради развлечения торговые центры и кататься на общественном транспорте».
Большинство читателей «Зеленоград.ру» в опросе посчитало, что после каникул школы останутся на удаленном обучении. В такой сценарий не верят только 14 процентов проголосовавших.