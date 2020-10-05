Три региона России приняли решение перевести школы на дистанционное обучение, сообщили в Министерстве просвещения. Один из них — Москва. Когда именно произойдет переход, каждый регион определит самостоятельно.

Как пишет «Интерфакс», об этом решении в министерстве узнали 5 октября. Замминистра Виктор Басюк отметил, что информацию дистанционной учебе они проверяют для Сахалина и Ульяновской области, а «точно подтверждённая информация — это Москва».

После публикации его комментария чиновник заявил, что эти решения принимало не министерство, а в Москве речь идет только о каникулах: «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет». По данным ведомства, занятия приостановлены лишь в около 0,3 процентах школ «в рамках точечных мер, применяемых регионами».

«Зеленоград.ру» в сентябре запрашивал у Роспотребнадзора и департамента образования информацию о количестве классов и школ в Москве, отправленных на карантин. Первое ведомство в ответ предложило читать канал оперштаба по ковиду в мессенджерах, а второе вовсе не прислало ответ в установленный законом срок.