Дистанционное обучение для школьников с 30 марта могут вернуть 27.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Новые разъяснения особенностей нерабочей недели, введённой с 28 марта по 5 апреля, дали в администрации президента: «Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа не только не запрещаются — они приветствуются», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее поступившие директивы столичного департамента образования и Министерства просвещения России о недельных каникулах теперь под сомнением. Возможно, выбирать будут сами школы.

После издания 25 марта указа Владимира Путина «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», который отправлял всю страну по домам (кроме работников специально перечисленных организаций, среди которых не было образовательных) в пятницу, 27 марта, с разъяснениями указа выступил Дмитрий Песков. По его словам, в указе президента речь не шла о выходных или праздничных днях «в классическом понимании этого слова» — режим введён, чтобы максимально снизить контакты между людьми.

«Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — не только не запрещаются, но и приветствуются. Мы исходим из того, что и школьники, и студенты продолжат свои занятия в дистанционном формате в тех учебных заведениях, в которых эта практика уже была начата и совершенствуется».

Из этого некоторые зеленоградские школы сделали вывод о продолжении дистанционного обучения на следующей неделе и уже объявили об этом родителям, например, школа 1557.

Другие школы уже успели объявить о том, что уроки отменяются, руководствуясь предписаниями столичного департамента образования — теми же, которые редакция получила и опубликовала в качестве ответа на свой запрос: «Во время нерабочей недели уроков по расписанию проводиться не будет. Однако ребята смогут пользоваться обучающими, досуговыми и развивающими программами, которые помогут провести время интересно и с пользой».

Эти же вводные сообщил сегодня днём замминистра просвещения Дмитрий Глушко, выступая в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом: следующая неделя объявлена нерабочей, то есть не будет и дистанционного обучения, а после нерабочих дней с 30 марта по 5 апреля школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение, но они могут продлить каникулы. Министерство просвещение подтвердило установку на каникулы и вечером, отвечая на вопросы учителей и родителей ВКонтакте.

Свои приказы о том, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявляется каникулами, успели выпустить также ректоры московских вузов, в том числе МИЭТа, со ссылкой на приказ министра науки и высшего образования РФ.

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Метки:
школа, коронавирус, дистанционное обучение
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