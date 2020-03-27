Школы и детсады закроют на неделю с 28 марта. Оставят только дежурные группы и классы для работающих родителей 27.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Сделать следующую неделю нерабочей для всей страны предложил президент Владимир Путин для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Закроются ли детские сады на неделю с 28 марта по 5 апреля? Продолжится ли дистанционная учёба у школьников? Ответы на эти вопросы «Зеленоград.ру» получил в департаменте образования.

«В этот период медицинские сотрудники, а также представители других экстренных и оперативных служб продолжают свою трудовую деятельность, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента образования. —  Поэтому для учащихся начальных классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители вынуждены работать, будут открыты дежурные группы».

При этом родителям потребуются справки с места работы, на которой они должны оставаться всю нерабочую неделю. Эту справку надо будет предъявить в детские сады или школы для подтверждения, что ребенка не с кем оставить и есть необходимость водить его в дежурную группу. Такое уточнение сделали для родителей-медиков в зеленоградской горбольнице.

Согласно указу Путина, работать с 28 марта по 5 апреля продолжат, помимо медиков, сотрудники аптек, организаций непрерывного действия, организаций, обеспечивающих людей продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, и организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Для детей в дежурных группах обеспечивают всё для профилактики заболеваний: ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются безопасные бактерицидные лампы закрытого типа.

Что касается школьников, уроков по расписанию с 28 марта по 5 апреля у них не будет, сообщили в департаменте. И предложили детям провести это время с обучающими, досуговыми и развивающими программами, перечень которых размещен на портале «Дистанционное и электронное обучение». Все онлайн-ресурсы бесплатны и находятся в открытом доступе для пользователей.

Департамент образования официально рекомендует родителям, чьи дети не посещают школу, строго следить за тем, чтобы ребенок находился дома, а не на улице, в кинотеатре, торговых центрах, парках развлечений или других общественных местах.

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Между тем, в родительских чатах (в том числе при участии и педагогов) продолжают распространять сообщения о том, что детей и подростков задерживают вне дома, наказывая за это родителей или школы. Вот пример такого объявления: «С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! […] Если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом!»

Ранее «Зеленоград.ру» уже получил от полиции опровержение слухов о том, что детей задерживают в торговых центрах.

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Метки:
общеобразовательная школа, детский сад, коронавирус, карантин, образование и обучение
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