Задержания детей в торговых центрах

Полиция задержала группу подростков, гуляющих по торговому комплексу «Иридиум». На место вызвали родителей, чтобы они забрали школьников домой. Других детей, за которыми родители не могли приехать сразу, доставили в полицию — до тех пор, пока за ними не придут родственники. Всех детей поставят на учёт, а на родителей составят акты об административном правонарушении, говорилось в сообщении из родительского чата.

«Зеленоград.ру» обратился в полицию за разъяснениями. В полиции информацию опровергли. Никаких задержаний подростков якобы из-за «нарушения карантина» не было, как, собственно, нет и карантина.

Рассказ об инциденте в «Иридиуме» появился после подписания мэром Москвы Сергеем Собянинным указа о новых мерах против распространения коронавирусной инфекции.

На личном сайте Собянин опубликовал этот указ с комментариями. В частности, он попросил родителей, дети которых не посещают школы, «не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах». «Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — уточняет мэр.

Однако пока это именно просьба, а не запрет. Подобные ограничения с административными последствиями действуют в случае объявления в городе чрезвычайного положения, но его не вводили.