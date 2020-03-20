Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом 20.03.2020 ZELENOGRAD.RU

История о том, как полиция в Зеленограде забрала детей из торгового центра в участок, распространялась в местных родительских чатах. Там же ходила аудиозапись о людях в защитных костюмах, которые под видом санитарной обработки помещений грабят квартиры. Информацию переслали в редакцию «Зеленоград.ру» с просьбой проверить.

Задержания детей в торговых центрах

Полиция задержала группу подростков, гуляющих по торговому комплексу «Иридиум». На место вызвали родителей, чтобы они забрали школьников домой. Других детей, за которыми родители не могли приехать сразу, доставили в полицию — до тех пор, пока за ними не придут родственники. Всех детей поставят на учёт, а на родителей составят акты об административном правонарушении, говорилось в сообщении из родительского чата.

«Зеленоград.ру» обратился в полицию за разъяснениями. В полиции информацию опровергли. Никаких задержаний подростков якобы из-за «нарушения карантина» не было, как, собственно, нет и карантина.

Рассказ об инциденте в «Иридиуме» появился после подписания мэром Москвы Сергеем Собянинным указа о новых мерах против распространения коронавирусной инфекции.

На личном сайте Собянин опубликовал этот указ с комментариями. В частности, он попросил родителей, дети которых не посещают школы, «не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах». «Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», — уточняет мэр.

Однако пока это именно просьба, а не запрет. Подобные ограничения с административными последствиями действуют в случае объявления в городе чрезвычайного положения, но его не вводили.

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Грабители в защитных костюмах усыпляют детей

Люди в защитных костюмах звонят в дверь, сообщают об очаге коронавируса в доме, подъезде, соседней квартире. Требуют их впустить, чтобы обработать и продезинфицировать жилое помещение, настаивая, что им не имеют права не открыть дверь. Когда их всё-таки впускают, злоумышленники усыпляют человека газом и обносят квартиру. «И есть даже случаи, когда человека лишают жизни. Информация от высокопоставленного источника в солнечногорской полиции», — утверждается в голосовом сообщении, распространяемой в интернете.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в полиции, это не соответствует действительности. Официальное опровержение появилось и на сайте главного управления МВД по Московской области: «Аудиозапись содержит недостоверные сведения и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано».

Обращения к родителям

Намерения авторов обоих ложный сообщений, возможно, были благими. В обоих они обращаются к родителям: предупредите детей, проведите с ними инструктаж, разъясните, что во время профилактики ребёнок должен быть дома, а не посещать общественные места, а если и посещать, то в послеурочное время и желательно вместе с родителями. А если дети остаются дома одни, то чтобы не открывали двери людям в белых костюмах, да и любым незнакомцам.

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Метки:
криминал, происшествия, коронавирус, карантин
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