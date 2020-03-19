Идёт плановая весенняя покраска наземных объектов, в том числе вентиляционных коробов, объяснили «Зеленоград.ру» в «Москоллекторе». А защита — чтобы не запачкаться краской: рабочим всегда выдавали такие белые прозрачные пластиковые костюмы.

В числе работ: покраска, шпаклевка, помывка. Для них по инструкции по охране труда нужны средства защиты: костюм одноразовый, респиратор, очки. «Никакого отношения к коронавирусу работы не имеют», — говорится в официальном ответе «Москоллектора».

Такие же бригады в защите и на жёлтых фургонах «Аварийной службы» видели не только у «Океана», но и, например, возле «Дома быта», о чем очевидец написал в комментариях: «Они чистят вытяжки вдоль Центрального проспекта».

В Роспотребнадзоре подтвердили, что работы на уличных вентиляционных шахтах не связаны с дезинфекцией и коронавирусом.