Фотография трёх человек в белых защитных костюмах с капюшонами и в масках, что-то делающих на Центральном проспекте, была опубликована в одном из местных телеграм-каналов. Выяснили, кто эти люди и как это связано с коронавирусом.
Идёт плановая весенняя покраска наземных объектов, в том числе вентиляционных коробов, объяснили «Зеленоград.ру» в «Москоллекторе». А защита — чтобы не запачкаться краской: рабочим всегда выдавали такие белые прозрачные пластиковые костюмы.
В числе работ: покраска, шпаклевка, помывка. Для них по инструкции по охране труда нужны средства защиты: костюм одноразовый, респиратор, очки. «Никакого отношения к коронавирусу работы не имеют», — говорится в официальном ответе «Москоллектора».
Такие же бригады в защите и на жёлтых фургонах «Аварийной службы» видели не только у «Океана», но и, например, возле «Дома быта», о чем очевидец написал в комментариях: «Они чистят вытяжки вдоль Центрального проспекта».
В Роспотребнадзоре подтвердили, что работы на уличных вентиляционных шахтах не связаны с дезинфекцией и коронавирусом.