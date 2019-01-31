Человек в костюме, похожем на водолазный, моет из шланга борта крюковской эстакады. Его сфотографировала наш корреспондент Юлия Пасечник. В организации «Гормост», которая обслуживает эстакаду, рассказали, что это обычное дело — мойщику и положено быть в таком костюме. При мойке грязь летит во все стороны и в защите комфортно. При плановой очистке моют обычной водой, химии там нет.