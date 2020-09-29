«Зеленоград.ру» сообщил о проблеме в Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Там объяснили, что спуск с нарушениями сделал подрядчик. Работы приняли с замечаниями, подрядчик не исправил их вовремя, и на него подали в суд. МТППК обещала сделать нормальный пандус своими силами до октября.

Пандус действительно начали переделывать. Две недели назад заменили спуск на более пологий и с нескользящей поверхностью.