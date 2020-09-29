В начале сентября на станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки сделали плавный заезд. Его делали год, однако пандус оказался неудобным и даже опасным: поверхность скользкая, перила отсутствуют, уклон слишком большой.
«Зеленоград.ру» сообщил о проблеме в Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Там объяснили, что спуск с нарушениями сделал подрядчик. Работы приняли с замечаниями, подрядчик не исправил их вовремя, и на него подали в суд. МТППК обещала сделать нормальный пандус своими силами до октября.
Пандус действительно начали переделывать. Две недели назад заменили спуск на более пологий и с нескользящей поверхностью.
А в понедельник вечером приделали к нему перила и открыли для пассажиров.
В 2022—2023 году на станции Крюково в рамках проекта МЦД-3 построят надземный переход с лифтами и эскалаторами. Здание вокзала сохранят. Надземный переход будет таким, какие строят на новых станциях МЦД. Проекте включает в себя и транспортное обслуживание прилегающих улиц. Как при этом будут использовать подземные переходы, неизвестно.