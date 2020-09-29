На станции Крюково заменили неудобный пандус-обрубок на хороший: пологий, с перилами и нескользящей поверхностью 29.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В начале сентября на станции Крюково со стороны старого города на месте высокой ступеньки сделали плавный заезд. Его делали год, однако пандус оказался неудобным и даже опасным: поверхность скользкая, перила отсутствуют, уклон слишком большой.

«Зеленоград.ру» сообщил о проблеме в Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК). Там объяснили, что спуск с нарушениями сделал подрядчик. Работы приняли с замечаниями, подрядчик не исправил их вовремя, и на него подали в суд. МТППК обещала сделать нормальный пандус своими силами до октября.

Пандус действительно начали переделывать. Две недели назад заменили спуск на более пологий и с нескользящей поверхностью.

А в понедельник вечером приделали к нему перила и открыли для пассажиров.

В 2022—2023 году на станции Крюково в рамках проекта МЦД-3 построят надземный переход с лифтами и эскалаторами. Здание вокзала сохранят. Надземный переход будет таким, какие строят на новых станциях МЦД. Проекте включает в себя и транспортное обслуживание прилегающих улиц. Как при этом будут использовать подземные переходы, неизвестно.

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Метки:
станция крюково, мтппк, доступная среда
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