}
Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов предлагают установить в 5 микрорайоне. Но там такой уже есть 12.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Региональная общественная организация «Рубеж» хочет установить в Зеленограде памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов. В августе этот вопрос обсудили на заседании городского Общественного совета. Его участники проголосовали за установку в парке «Ровесник» в 5 микрорайоне на месте существующего памятника зеленоградским военным, погибшим в мирное время.

Эскиз будущего монумента разработал скульптор Захар Дрёмов, его утвердили коллегиально руководство «Рубежа» и московской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Элементы эскиза включают стаю журавлей, устремленных ввысь, надпись на постаменте «Ветеранам боевых действий», а также список стран, где велись боевые действия.

Председатель совета «Рубежа» Ясиф Кулиев в письме «Зеленоград.ру» рассказал, что подготовка к созданию «мемориала, монумента или памятника» началась в январе 2018 года по инициативе их и местного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана». Инициативу в 2020 году поддержали различные ветеранские организации.

По словам Кулиева, монумент высотой три метра и шириной два метра планируется установить в 5 микрорайоне «по предложению представителей префектуры, на месте закладного камня, другие места более не рассматриваются».

Что Кулиев имеет в виду под «закладным камнем», не очень понятно. В 2005 году в парке «Ровесник» сделали небольшой сквер с валуном, установленным в память зеленоградцам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время. Он был установлен по инициативе матерей погибших солдат и задолго до того, когда «Рубеж» начал работу над своим проектом.

Место выбрали, не спрашивая местных жителей, которые уже 15 лет возлагают цветы к этому памятнику, не считая его «закладным» (то есть временным — на месте будущего сооружения).

Но, как сказал «Зеленоград.ру» председатель Общественного совета Артур Алексанян, решение членов совета носит рекомендательный характер, и сам макет памятника, и место для него пройдут общественные обсуждения «в соответствии с процедурой утверждения». Где именно «Рубеж» видит новый объект в парке «Ровесник», пока неясно.

В Москве установку монументов согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума (комиссия по монументальному искусству). Если есть несколько эскизов памятника, проводится выставка всех вариантов одновременно, параллельно ведется общественное обсуждение проектов, после этого жюри выбирает лучший из представленных вариантов, говорится в законе «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

Окончательное решение об установке или отказе от нее остается за Мосгордумой. Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов поддерживает памятник сам по себе — его установка была одним из пунктов предвыборной кампании Титова. Правда, тогда он предлагал установить памятник рядом с временным деревянным храмом Георгия Победоносца в 17 микрорайоне.

Когда и по какому регламенту пройдут «общественные обсуждения», пока неизвестно.

Сейчас «Рубеж» ищет варианты финансирования проекта и проходит стадию согласования «в различных инстанциях». Ориентировочную сумму, необходимую для создания памятника, в организации не назвали.

Читайте также
На Михайловских прудах могут поставить стелу воинской доблести. Посмотрите, как выглядит проект
Поддерживаете ли вы установку нового памятника в парке «Ровесник» на месте существующего?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 18 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 5, Титов Андрей Михайлович, памятники, мосгордума
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов предлагают установить в 5 микрорайоне. Но там такой уже есть Новости
Новое здание СИЗО в Зеленограде будет значительно больше, чем планировалось раньше: две тысячи мест Новости
Пять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Еще пять выделили за вклад в образование Новости
Булочки «из будущего» привез в магазины зеленоградский хлебозавод Жизнь
ЦОДД объяснил запрет левого поворота на Каменке безопасностью пешеходов Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас: к 120-летию со дня рождения Истории
Скончался строитель Зеленограда Виктор Пугачёв Новости
Мультибрендовый магазин автохимии и автокосметики SVMarket на проспекте Генерала Алексеева. Что внутри? Партнерский материал
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет. Взамен все городские дороги станут платными через 10 лет Новости
Детский велофестиваль, день бега и чемпионат по воркауту — в субботу в 15 и 4 микрорайонах Новости
Таксист устроил ДТП, решив резко развернуться на Сосновой аллее Новости
Карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус решили отменить Новости
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории
Наркоман разгромил школу в 8-м микрорайоне и остановку рядом Новости
Детский сад на 200 мест в деревне Голубое стал государственным. Жители добивались этого несколько лет Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру