Место выбрали, не спрашивая местных жителей, которые уже 15 лет возлагают цветы к этому памятнику, не считая его «закладным» (то есть временным — на месте будущего сооружения).

Но, как сказал «Зеленоград.ру» председатель Общественного совета Артур Алексанян, решение членов совета носит рекомендательный характер, и сам макет памятника, и место для него пройдут общественные обсуждения «в соответствии с процедурой утверждения». Где именно «Рубеж» видит новый объект в парке «Ровесник», пока неясно.

В Москве установку монументов согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума (комиссия по монументальному искусству). Если есть несколько эскизов памятника, проводится выставка всех вариантов одновременно, параллельно ведется общественное обсуждение проектов, после этого жюри выбирает лучший из представленных вариантов, говорится в законе «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

Окончательное решение об установке или отказе от нее остается за Мосгордумой. Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов поддерживает памятник сам по себе — его установка была одним из пунктов предвыборной кампании Титова. Правда, тогда он предлагал установить памятник рядом с временным деревянным храмом Георгия Победоносца в 17 микрорайоне.

Когда и по какому регламенту пройдут «общественные обсуждения», пока неизвестно.

Сейчас «Рубеж» ищет варианты финансирования проекта и проходит стадию согласования «в различных инстанциях». Ориентировочную сумму, необходимую для создания памятника, в организации не назвали.