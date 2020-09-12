Региональная общественная организация «Рубеж» хочет установить в Зеленограде памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов. В августе этот вопрос обсудили на заседании городского Общественного совета. Его участники проголосовали за установку в парке «Ровесник» в 5 микрорайоне на месте существующего памятника зеленоградским военным, погибшим в мирное время.
Эскиз будущего монумента разработал скульптор Захар Дрёмов, его утвердили коллегиально руководство «Рубежа» и московской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Элементы эскиза включают стаю журавлей, устремленных ввысь, надпись на постаменте «Ветеранам боевых действий», а также список стран, где велись боевые действия.
Председатель совета «Рубежа» Ясиф Кулиев в письме «Зеленоград.ру» рассказал, что подготовка к созданию «мемориала, монумента или памятника» началась в январе 2018 года по инициативе их и местного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана». Инициативу в 2020 году поддержали различные ветеранские организации.
По словам Кулиева, монумент высотой три метра и шириной два метра планируется установить в 5 микрорайоне «по предложению представителей префектуры, на месте закладного камня, другие места более не рассматриваются».
Что Кулиев имеет в виду под «закладным камнем», не очень понятно. В 2005 году в парке «Ровесник» сделали небольшой сквер с валуном, установленным в память зеленоградцам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время. Он был установлен по инициативе матерей погибших солдат и задолго до того, когда «Рубеж» начал работу над своим проектом.
Место выбрали, не спрашивая местных жителей, которые уже 15 лет возлагают цветы к этому памятнику, не считая его «закладным» (то есть временным — на месте будущего сооружения).
Но, как сказал «Зеленоград.ру» председатель Общественного совета Артур Алексанян, решение членов совета носит рекомендательный характер, и сам макет памятника, и место для него пройдут общественные обсуждения «в соответствии с процедурой утверждения». Где именно «Рубеж» видит новый объект в парке «Ровесник», пока неясно.
В Москве установку монументов согласуют Москомархитектура, департамент культурного наследия и Мосгордума (комиссия по монументальному искусству). Если есть несколько эскизов памятника, проводится выставка всех вариантов одновременно, параллельно ведется общественное обсуждение проектов, после этого жюри выбирает лучший из представленных вариантов, говорится в законе «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения».
Окончательное решение об установке или отказе от нее остается за Мосгордумой. Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов поддерживает памятник сам по себе — его установка была одним из пунктов предвыборной кампании Титова. Правда, тогда он предлагал установить памятник рядом с временным деревянным храмом Георгия Победоносца в 17 микрорайоне.
Когда и по какому регламенту пройдут «общественные обсуждения», пока неизвестно.
Сейчас «Рубеж» ищет варианты финансирования проекта и проходит стадию согласования «в различных инстанциях». Ориентировочную сумму, необходимую для создания памятника, в организации не назвали.