Местный житель заметил у ТЦ «Омега» в корпусе 1805 легковой автомобиль с символикой МЧС, на номера которого была прикреплена рамка, наклоняющая их перед камерами ГИБДД. Установка такого приспособления, вероятно, подпадает под состав ст. 12.2 КоАП РФ (управление с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков).

Машину он увидел первый раз 14 июля и написал жалобу в МЧС по Москве. Там ему сообщили, что авто с такими номерами у них не числится. 28 июля мужчина обратился в администрацию президента — оттуда его заявление перенаправили в МВД. Ответ ему должен прийти в конце августа.