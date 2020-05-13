Автоинспекторам раздали смартфоны с установленным приложением «Карантин». С его помощью полицейские могут подключиться к любой дорожной камере — увидеть нарушителя прямо в потоке и остановить его машину. Систему ввели с 1 мая для контроля цифровых пропусков, но, по сути, это новый инструмент для отслеживания и задержания не только нарушителей пропускного режима, но и прочих, пишет «Коммерсант».

Используя «Карантин», патрули с начала месяца вычислили в Москве около четырёх тысяч нарушителей. Пока это выглядит так: инспектор останавливает машину, чтобы рассказать водителю о необходимости оформить пропуск и предупредить о штрафе в пять тысяч рублей, который придёт через систему фиксации нарушений.

Однако «Карантин» можно использовать, в частности, для поиска машин без регистрации в ГИБДД, без полисов ОСАГО, для поимки злостных неплательщиков штрафов, а также, например, чтобы вычислять в потоке автомобили с иностранными номерами. По крайней мере, на такое применение системы рассчитывает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), профинансировавший софт.



Собственно, ГИБДД с февраля проводит масштабную операцию по задержанию «злостных неплательщиков»: дежурный по камерам отслеживает автомобиль и передаёт патрульным нарядам информацию, где тот проедет в ближайшее время, рассказывает издание. Теперь патрульные могут делать это сами, подключаясь к камерам со смартфона с приложением «Карантин».