Водителей без полиса ОСАГО начнут ловить с помощью камер с ноября

Штрафы за управление автомобилем без полиса ОСАГО начнут автоматически выписывать в ноябре. Штраф за отсутствие полиса сейчас составляет 800 рублей.

Об этом сообщают новостные агентства со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы. (ЦОДД) «Сейчас без полисов ОСАГО передвигаются около 6% москвичей, — рассказали „Интерфаксу“ в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). — Мы рассчитываем, что после запуска системы проникновение ОСАГО в столице достигнет 100%».

Планы контроля за наличием действующих полисов ОСАГО у водителей с помощью камер видеонаблюдения обсуждаются уже несколько лет. Основная проблема, по данным «Коммерсанта», заключалась в синхронизации баз данных всех участников процесса.

В итоге придумали такую схему. РСА сформирует массив данных обо всех действующих полисах ОСАГО на конкретную дату и передаст его ГИБДД. В этом массиве будут данные исключительно о машине (VIN, номер шасси и так далее), без конкретной фамилии, поскольку на одного человека может быть оформлено несколько полисов. Автоинспекция, используя данные страховщиков, дополнит их сведениями о номере машины и передаст данные ЦОДД. Тот, в свою очередь, будет использовать эту информацию как базу розыска.

Если под камерой проехала машина, сведений о которой нет в базе, это будет расценено как признак нарушения. По этой машине проведут повторную проверку: ГИБДД запросит страховщиков о наличии действующего полиса. Если подтвердится, что полиса нет, через десять дней после фиксации выносится постановление по части 2 статьи 12:37 КоАП.