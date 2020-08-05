Перевозчик отменил маршрутку из Зеленограда в Шереметьево 05.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Коммерческий перевозчик отменил микроавтобусы от Крюковской площади в аэропорт Шереметьево и возобновлять перевозки пока не планирует. «Мало пассажиров и другие сложности» — так объясняют отмену.

Маршрутку 1194 запустили год назад. В сутки на маршруте ездили 4-6 микроавтобусов. Пассажиры жаловались на долгое ожидание или вообще отсутствие автобусов по расписанию. В компании «Сигма», обслуживающей маршрут, говорили, что на «раскрутку» нового маршрута нужно месяца четыре. Но уже зимой перевозки стали невыгодными для перевозчика. «Экономическая составляющая разочаровала коммерсанта, увидели, что это не самый доходный маршрут», сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» курирующий транспортные вопросы зампрефекта Дмитрий Морозов. Он отметил, что если бы на этом маршруте работал государтсвенный перевозчик «Мосгортранс», проблем бы не было.

Затем вмешался карантин — полеты временно прекращали, пассажиров в аэропорт не было. Но и сейчас, когда авиационные перевозки возобновились, перевозчик не видит смысла возобновлять работу маршруток. «И пассажиров мало, и другие сложности — долго объяснять», ответил представитель «Сигмы» на вопрос «Зеленоград.ру».

Департамент транспорта в прошлом году выдал перевозчику свидетельство об осуществлении перевозок и маршрутную карту. А договор на такие перевозки, по федеральному закону №220, заключается на срок не меньше пяти лет. Одностороннее прекращение исполнения договора — определенная процедура и повод к судебному разбирательству.

Зеленоград вернули к прежним вариантам — ехать в аэропорт Шереметьево на такси или на двух автобусах с пересадкой на Ленинградском шоссе. Пересаживаться придется с московского 400 «поостановочного» на областные 817 и 851 с переходом на другую сторону шоссе. Также можно доехать на 400 «экспрессе» до метро «Ховрино», а оттуда на автобусе-экспрессе 1195 за 150 рублей.

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Метки:
шереметьево, аэропорт, маршрутка, коммерческий транспорт
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