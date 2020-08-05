До метро «Ховрино», затем на автобусе-экспрессе

До станции метро «Ховрино» идёт автобус 400 «экспресс» ГУП «Мосгортранс». Место посадки — остановка «Магазин «Океан» на Центральном проспекте. На маршруте действуют все московские городские проездные. В часы пик по будням 400-е «экспрессы» ходят каждые 4-5 минут (и чаще), в остальное время интервалы движения 8-12 минут. По выходным интервалы в среднем 10-12 минут. График работы маршрута: 5:00 — 00:44.

На маршруте курсируют автобусы большой вместимости, в основном ГолАЗы и ЛиАЗы — в них 47-53 сидячих места, а также сочлененные ЛиАЗы-«гармошки». Тяжелый багаж придется везти в салоне автобуса, специального багажного отделения нет. Можно поставить чемоданы на площадку в середине салона.

От метро «Ховрино» до аэропорта ходят автобусы-экспрессы №1195, они останавливаются у выхода из метро №2. Их легко найти: это автобусы красного цвета с надписью «аэроэкспресс». Автобусы идут без остановок от метро только до терминала В. Время в пути — 20 минут, расчетный интервал движения — 15 минут, но может быть и больше. Автобусы идут в аэропорт по платной трассе М-11. График работы экспрессов: с 7:30 до 21:00.

Проезд стоит 150 рублей, оплата водителю наличными или картой. Дети до семи лет — бесплатно. Багаж тоже бесплатно (входит в стоимость проезда), но места для него особо нет — только одна стойка в середине салона. На маршруте ходят обычные ЛиАЗы на 22 сидячих места.



Цена поездки: 38 рублей в 400-м (одна поездка по тарифу «Кошелёк» карты Тройка) + 150 руб. в автобусе-«аэроэкспрессе» = 188 рублей.