По прямой от Зеленоградо до Шереметьево чуть больше десяти километров, но поездка на общественном транспорте может занять много времени. Рассказываем про оптимальные маршруты.
До станции метро «Ховрино» идёт автобус 400 «экспресс» ГУП «Мосгортранс». Место посадки — остановка «Магазин «Океан» на Центральном проспекте. На маршруте действуют все московские городские проездные. В часы пик по будням 400-е «экспрессы» ходят каждые 4-5 минут (и чаще), в остальное время интервалы движения 8-12 минут. По выходным интервалы в среднем 10-12 минут. График работы маршрута: 5:00 — 00:44.
На маршруте курсируют автобусы большой вместимости, в основном ГолАЗы и ЛиАЗы — в них 47-53 сидячих места, а также сочлененные ЛиАЗы-«гармошки». Тяжелый багаж придется везти в салоне автобуса, специального багажного отделения нет. Можно поставить чемоданы на площадку в середине салона.
От метро «Ховрино» до аэропорта ходят автобусы-экспрессы №1195, они останавливаются у выхода из метро №2. Их легко найти: это автобусы красного цвета с надписью «аэроэкспресс». Автобусы идут без остановок от метро только до терминала В. Время в пути — 20 минут, расчетный интервал движения — 15 минут, но может быть и больше. Автобусы идут в аэропорт по платной трассе М-11. График работы экспрессов: с 7:30 до 21:00.
Проезд стоит 150 рублей, оплата водителю наличными или картой. Дети до семи лет — бесплатно. Багаж тоже бесплатно (входит в стоимость проезда), но места для него особо нет — только одна стойка в середине салона. На маршруте ходят обычные ЛиАЗы на 22 сидячих места.
Цена поездки: 38 рублей в 400-м (одна поездка по тарифу «Кошелёк» карты Тройка) + 150 руб. в автобусе-«аэроэкспрессе» = 188 рублей.
Автобус №400 (на нём табличка «поостановочный») идёт от Крюковской площади до станции метро «Речной вокзал» через Панфиловский и Центральный проспекты, далее по Ленинградскому шоссе. Интервал движения — 10-15 минут. График работы маршрута: 5:00 — 23:41.
На маршруте действуют все московские городские проездные. Ходят такие же автобусы, как на маршруте №400 «экспресс», но попадаются и обычные городские ЛиАЗы меньшей вместимости. Багаж можно разместить только в салоне автобуса.
На Ленинградском шоссе можно пересесть на московские автобусы №817 и 851, идущие в аэропорт, — надо будет перейти трассу на другую сторону. Это можно сделать на остановках «Бутаково», «Улица Маяковского», «Родионово», «23-й километр», «Монумент». Оба автобуса идут до терминала F, в обратную сторону — F и D. На маршрутах действуют все московские городские проездные. Интервал движения в среднем — 15-20 минут. График работы маршрутов с 05:23 до 00:30.
Цена поездки: две поездки в городском наземном московском транспорте. По тарифу «90 минут» с пересадками — это 59 рублей. Этот тариф автоматически включается при пересадке (на наземном транспорте и метро) при использовании тарифа «Кошелёк».
На этих же остановках на Ленинградском шоссе можно пересесть на коммерческие маршрутки №949 и 948, идущие до терминалов B, D, F. Проезд стоит 80 рублей. Интервал движения в среднем — 20 минут. 949-я маршрутка работает по будням с 6:45 до 23:10, по выходным с 6:30 до 21:45. 948-я — по будням с 6:45 до 22:30, по выходным с 6:30 до 21:45. Расписание может меняться по желанию перевозчика. На этих маршрутах ездят обычные микроавтобусы на 19 мест.
Цена поездки: 38 рублей в 400-м (одна поездка по тарифу «Кошелёк» карты Тройка) + 80 руб. в маршрутке = 118 рублей.
Если ехать в аэропорт с детьми, большой компанией и (или) тяжелым багажом, лучше все-таки взять такси. Расценки зеленоградских таксомоторных компаний из Зеленограда до Шереметьево примерно одинаковы: 600-850 рублей в зависимости от нужного терминала. Крупные онлайн-агрегаторы в сфере такси (например, «Яндекс.Такси», «Ситимобил») предлагают цены чуть ниже: 500 за класс «эконом», 600 — за «комфорт». За детское кресло и негабаритный багаж надо доплачивать 100 рублей.
За гарантированно быструю поездку в аэропорт по платной трассе М-11 платит пассажир — по действующим тарифам проезда. Доплатить придется 150-200 рублей. Ночью, с 1:00 до 6:00 — 50.
Пробки на Ленинградском шоссе бывают — из-за ДТП или дорожных работ. Случаются заторы и на Шереметьевском шоссе. Надо заранее посмотреть пробки онлайн, чтобы определиться с оптимальным временем выезда. Плюс заложить время на ожидание автобуса. Если ехать с пересадкой на Ленинградском шоссе или у метро «Ховрино» без пробок, можно успеть за час-полтора. На такси по Ленинградскому шоссе без пробок — 35-45 минут. По М-11 — в среднем 25 минут.