Два года назад «Аэроэкспресс» организовал первый маршрут 1195 между «Ховрино» и аэропортом — до Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В и С). Теперь автобусы следуют и до Южного (терминал D).

Предварительно маршрут протестировали. Пробный запуск остановки в терминале D провели в июле этого года. Маршрут оказался востребован, и по итогам «пилота» его сделали полноценным.

По обоим маршрутам курсируют низкопольные автобусы, что удобно пассажирам с багажом. Багаж провозится бесплатно. Транспорт оснащён багажными полками, системой кондиционирования и бесплатным доступом к wi-fi.

Билеты и абонементы на автобусы-экспрессы до аэропорта можно приобрести онлайн на сайте компании и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также непосредственно при посадке у водителя. Проезд для детей до семи лет — бесплатный.