Появился автобусный маршрут от метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево 23.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Прямой автобусный маршрут без остановок запустила компания «Аэроэкспресс» между метро «Ховрино» и терминалом D аэропорта Шереметьево. Время в пути около 20 минут по платной трассе М-11. Стоимость проезда — 199 рублей.

Автобусы-экспрессы будут ходить по новому маршруту 1195Д с интервалом в полчаса: от «Ховрино» — с 6:10 до 22:10, из аэропорта — с 6:45 до 22:45 (остановка расположена напротив выхода из зоны прилёта терминала D).

Два года назад «Аэроэкспресс» организовал первый маршрут 1195 между «Ховрино» и аэропортом — до Северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В и С). Теперь автобусы следуют и до Южного (терминал D).

Предварительно маршрут протестировали. Пробный запуск остановки в терминале D провели в июле этого года. Маршрут оказался востребован, и по итогам «пилота» его сделали полноценным.

По обоим маршрутам курсируют низкопольные автобусы, что удобно пассажирам с багажом. Багаж провозится бесплатно. Транспорт оснащён багажными полками, системой кондиционирования и бесплатным доступом к wi-fi.

Билеты и абонементы на автобусы-экспрессы до аэропорта можно приобрести онлайн на сайте компании и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также непосредственно при посадке у водителя. Проезд для детей до семи лет — бесплатный.

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Метки:
общественный транспорт, автобусы, аэропорт шереметьево, аэроэкспресс, тпу ховрино
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