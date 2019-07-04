Обновление: в четверг в 9:45 перевозчик сообщил, что отложил запуск маршрутки до субботы 6 июля

Микроавтобусы стали ездить из Зеленограда до аэропорта в четверг, 4 июля. Место посадки — на Крюковской площади, рядом с остановкой автобуса №400.

Проезд стоит 50—60 рублей (на момент публикации точная цена неизвестна). Это цена от станции Крюково до Шереметьево, то есть за полный маршрут. Если пассажир садится, например, на Ленинградском шоссе или едет несколько остановок, поездка обойдется в 40 рублей, рассказал Zelenograd.ru перевозчик, обслуживающий маршрут. В микроавтобусе 19 сидячих мест, три человека могут ехать стоя. Багажного отделения нет. За габаритный багаж, занимающий сидячее или стоячее пассажирское место, надо платить отдельно.

Время работы микроавтобусов Зеленоград — Шереметьево примерно с 6:15 до 23:00. Планируемый интервал движения — раз в 20—30 минут. Остановки: «Станция Крюково», «12-й микрорайон», «1-й микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки плюс заезд к терминалу E.

Маршрут №1194 между Зеленоградом и аэропортом — совместное решение столичных и подмосковных властей. Это коммерческий маршрут, потому стоимость проезда определяется самим перевозчиком. Льгот нет.

Перевозчик, пришедший по конкурсу, должен соблюсти ряд условий, но, оказывается, это формальность. Например, было заявлено о шести микроавтобусах, но на первых порах перевозчик планируется пустить четыре. А потом посмотрит на пассажиропоток и добавит автобусы, если понадобится. Ранее говорилось о микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, но на маршрут запустили микроавтобусы Fiat (впрочем, они мало чем отличаются). В дальнейшем перевозчик планирует эксплуатировать на этом маршруте более удобные современные «ГАЗель NEXT».

Конкурс на коммерческие перевозки между Зеленоградом и аэропортом Шереметьево выиграло ООО «МегаТрансАвто», но обслуживает маршрут компания «Сигма» (по договору между перевозчиками).