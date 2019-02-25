Когда его запустят? Конкурс проводился на пассажирские перевозки по трем маршрутам (два московских, один зеленоградский), и сначала запустят московские, сообщили Zelenograd.ru в ООО «МегаТрансАвто». Планируемый срок начала работы автобуса №1194 — в мае.

Сколько будет стоить проезд? Что касается стоимости проезда (это маршрут с нерегулируемым тарифом, то есть, цену устанавливает перевозчик) — «надо поездить, посмотреть», отметили в транспортной фирме. Возможно, проезд будет стоить 40, а возможно и 55 рублей.

Какие будут остановки? Планируется, что автобус №1194 будет ходить от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе к терминалам Fи E аэропорта Шереметьево. Автобус будет делать остановки: «Станция Крюково», «12 микрорайон», «1 микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.

Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — например, доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851.