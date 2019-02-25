8 комментариев
Стали известны подробности о новом автобусе №1194 Зеленоград — Шереметьево 25.02.2019 ZELENOGRAD.RU

Определился перевозчик, который будет работать на коммерческом маршруте Зеленоград — Шереметьево №1194. Этот маршрут появился в реестре еще летом прошлого года, но его запуск затянулся из-за согласований и конкурса по выбору перевозчика. Конкурс выиграла фирма «МегаТрансАвто» у неё и Zelenograd.ru узнал подробности о будущем маршруте.

Когда его запустят? Конкурс проводился на пассажирские перевозки по трем маршрутам (два московских, один зеленоградский), и сначала запустят московские, сообщили Zelenograd.ru в ООО «МегаТрансАвто». Планируемый срок начала работы автобуса №1194 — в мае.

Сколько будет стоить проезд? Что касается стоимости проезда (это маршрут с нерегулируемым тарифом, то есть, цену устанавливает перевозчик) — «надо поездить, посмотреть», отметили в транспортной фирме. Возможно, проезд будет стоить 40, а возможно и 55 рублей.

Какие будут остановки? Планируется, что автобус №1194 будет ходить от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе к терминалам Fи E аэропорта Шереметьево. Автобус будет делать остановки: «Станция Крюково», «12 микрорайон», «1 микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.

Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — например, доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851.

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Обсуждение
Елена Голубева
Вчера, 17:55
А на Черкизово нельзя пересесть на 817 или 851?
Андрей Googmen
11 часов назад
будет делать остановки:
=====
смеюсь. Ну туда из Зелека выехать можно будет. Но вот оттуда...
Сядут все кто будет по дороге выходить. В основном обслуга в виде узбеков. А зеленоградцы с багажом снова через Москву. или через Планерную.
han LI JONS
11 часов назад
класс!!!только я бы платил на 20 рублей больше и добирался по М 11 платке!!!
Андрей М
10 часов назад
> «надо поездить, посмотреть», отметили в транспортной фирме.

Бизнес-план от бога.



> Возможно, проезд будет стоить 40, а возможно и 55 рублей.

А возможно, и 198.50 - не нравится, походи по рынку, поторгуйся.
Иван Пыхов
8 часов назад
"но багажная полка только под потолком"

Обычно люди если едут в аэропорт, то у них не только женская сумка или портфель. И как в такой маршрутке ехать с чемоданами? Лучше бы сняли четыре задних кресла и сделали бы там нормальный багажный отсек.
Сергей Иванов
8 часов назад
багажная полка под потолком- занавес!Все свободны!
Tina Аливи
4 часа назад
А как на нём можно будет доехать до терминала В?
Tina Аливи
4 часа назад
И почему не запустить нормальный безопасный просторный автобус? Понятно, что это в основном для тех, кто там работает, ибо вылетающие скорее всего используют такси. Нормальная, безопасная перевозка пассажиров уже не в моде?
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