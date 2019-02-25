Определился перевозчик, который будет работать на коммерческом маршруте Зеленоград — Шереметьево №1194. Этот маршрут появился в реестре еще летом прошлого года, но его запуск затянулся из-за согласований и конкурса по выбору перевозчика. Конкурс выиграла фирма «МегаТрансАвто» у неё и Zelenograd.ru узнал подробности о будущем маршруте.
Когда его запустят? Конкурс проводился на пассажирские перевозки по трем маршрутам (два московских, один зеленоградский), и сначала запустят московские, сообщили Zelenograd.ru в ООО «МегаТрансАвто». Планируемый срок начала работы автобуса №1194 — в мае.
Сколько будет стоить проезд? Что касается стоимости проезда (это маршрут с нерегулируемым тарифом, то есть, цену устанавливает перевозчик) — «надо поездить, посмотреть», отметили в транспортной фирме. Возможно, проезд будет стоить 40, а возможно и 55 рублей.
Какие будут остановки? Планируется, что автобус №1194 будет ходить от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе к терминалам Fи E аэропорта Шереметьево. Автобус будет делать остановки: «Станция Крюково», «12 микрорайон», «1 микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.
Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — например, доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- В феврале и всегда!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.
=====
смеюсь. Ну туда из Зелека выехать можно будет. Но вот оттуда...
Сядут все кто будет по дороге выходить. В основном обслуга в виде узбеков. А зеленоградцы с багажом снова через Москву. или через Планерную.
Бизнес-план от бога.
> Возможно, проезд будет стоить 40, а возможно и 55 рублей.
А возможно, и 198.50 - не нравится, походи по рынку, поторгуйся.
Обычно люди если едут в аэропорт, то у них не только женская сумка или портфель. И как в такой маршрутке ехать с чемоданами? Лучше бы сняли четыре задних кресла и сделали бы там нормальный багажный отсек.