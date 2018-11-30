Автобус № 1194 от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе в аэропорт Шереметьево обещали осенью, затем к концу года, теперь стало известно, что сроки опять перенесли.

Причина в том, что департамент транспорта должен объявить конкурс на право эксплуатации маршрута. То есть, выбрать по ряду критериев перевозчика. Поскольку автобус проходит по Москве (Зеленограду) и области, он считается смежным межрегиональным маршрутом. Такие маршруты утверждаются на межведомственной комиссии правительств Москвы и Подмосковья. Видимо, процедура затянулась, сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов.

Теперь обещают запустить маршрут в первом квартале 2019-го, то есть до конца марта.

Будущий автобус №1194 — в реестре маршрутов с нерегулируемыми тарифами, то есть, стоимость проезда устанавливает перевозчик, победитель конкурса. Планируется пустить на маршрут шесть автобусов малой вместимости — то есть, обычных маршруток.

Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851. Можно доехать на электричке до Химок и оттуда автобусом-экспрессом до аэропорта.