2 комментария
Почему никак не запустят маршрутку из Зеленограда в Шереметьево? 30.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Автобус № 1194 от Крюковской площади через Панфиловский проспект и Ленинградское шоссе в аэропорт Шереметьево обещали осенью, затем к концу года, теперь стало известно, что сроки опять перенесли.

Причина в том, что департамент транспорта должен объявить конкурс на право эксплуатации маршрута. То есть, выбрать по ряду критериев перевозчика. Поскольку автобус проходит по Москве (Зеленограду) и области, он считается смежным межрегиональным маршрутом. Такие маршруты утверждаются на межведомственной комиссии правительств Москвы и Подмосковья. Видимо, процедура затянулась, сказал на встрече с жителями префект Анатолий Смирнов.

Теперь обещают запустить маршрут в первом квартале 2019-го, то есть до конца марта.

Будущий автобус №1194 — в реестре маршрутов с нерегулируемыми тарифами, то есть, стоимость проезда устанавливает перевозчик, победитель конкурса. Планируется пустить на маршрут шесть автобусов малой вместимости — то есть, обычных маршруток.

Сейчас зеленоградцы могут добраться до аэропорта Шереметьево только с пересадками — доехать на автобусе 400 «поостановочном» до остановки «Монумент», перейти Ленинградское шоссе и сесть на автобус 817 или 851. Можно доехать на электричке до Химок и оттуда автобусом-экспрессом до аэропорта.

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Обсуждение
Торопов
3 часа назад
Ликсутов хоть говорить красиво умеет, а тут одно сплошное блеяние себе под нос... посмешище просто, а если по сути - натрындели, наобещали, и идите мол быдло нафиг, ещё обещания вам выполнять, даже отмазочку красивую придумать не удосужились - видимо не срослось, видимо-невидимо...
Юрий Парф
3 часа назад
На такси проще, без пересадок.
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