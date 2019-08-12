Расписание коммерческого маршрута №1194, следующего от Крюковской площади в аэропорт Шереметьево, обновилось: интервалы в часы пик — 20 минут, первая маршрутка из Зеленограда уходит в 6:00, последняя из аэропорта в 21:00. Перевозчик обещает, что добавит автобусы, если пассажиров будет больше, и увеличит время работы до 23:00.
Раньше интервалы движения были больше — до часа между автобусами в аэропорт. Пассажиры жаловались, что расписание не соблюдается. Сейчас водители выдают пассажирам бумажки с расписанием, в ближайшее время будет расписание на остановках по пути следования, сообщили Zelenograd.ru в транспортной компании «Сигма».
Микроавтобусы Зеленоград — аэропорт Шереметьево запустили 6 июля. По данным перевозчика, маршрутом пользуются в основном работающие на территории аэропорта или рядом, пассажиры чаще всего без багажа. В день сейчас перевозится не больше 300 пассажиров. На маршруте в сутки курсирует 5-6 микроавтобусов (в июле было 4), время в пути — 40-45 минут. Автобусы базируются и обслуживаются не в Зеленограде, ежедневный холостой пробег у них свыше 50 километров. Перевозчик планируется сделать базу поближе, чтобы решить проблему.
В транспортной компании отметили, что, по их опыту, на «раскрутку» нового маршрута нужно месяца четыре. В частности, на то, чтобы люди в принципе узнали о существовании такого автобуса. Место посадки на Крюковской площади — рядом с остановкой 400-го автобуса. Остановки в пути: «Станция Крюково», «12-й микрорайон», «1-й микрорайон», «Ржавки», «Елино», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», «Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», «Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево — терминал F». В обратную сторону те же остановки, плюс заезд к терминалу E.
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