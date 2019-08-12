Расписание коммерческого маршрута №1194, следующего от Крюковской площади в аэропорт Шереметьево, обновилось: интервалы в часы пик — 20 минут, первая маршрутка из Зеленограда уходит в 6:00, последняя из аэропорта в 21:00. Перевозчик обещает, что добавит автобусы, если пассажиров будет больше, и увеличит время работы до 23:00.

Раньше интервалы движения были больше — до часа между автобусами в аэропорт. Пассажиры жаловались, что расписание не соблюдается. Сейчас водители выдают пассажирам бумажки с расписанием, в ближайшее время будет расписание на остановках по пути следования, сообщили Zelenograd.ru в транспортной компании «Сигма».