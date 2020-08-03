В Солнечногорске выкупили 85 из 107 участков, в ходящих в границы санитарно-защитной зоны третьей взлетно-посадочной полосы Шереметьево. За 85 из них уже заплатили миллиард рублей — в среднем, по 11,7 млн за каждый.

Владельцы еще четырех участков ожидают оплату в ближайшее время, сообщили в администрации Солнечногорска. Еще 18 собственников сейчас «проходят различные юридические процедуры»: связаны они с техническими вопросами или принципиальностью хозяев, не уточняется. Всего для выкупа выделено 1,5 миллиарда — на оставшиеся 22 участка приходится в среднем по 22,7 миллиона за каждый.

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) открылась 19 сентября 2019 года. Первый лайнер встречали жители деревень Дубровки и Перепечино, чьи дома перед запуском полосы должны были расселить. Но по неизвестным причинам не расселили и решают этот вопрос до сих пор.

Эта полоса ближе к Зеленограду, чем две существующие — от южной части города до неё всего четыре километра. Маршрут самолетов, взлетающих с новой полосы проходит прямо над Зеленоградом, и практически весь город попадает в зону с превышением шума от влетающих самолетов. Еще перед введением новой полосы в эксплуатацию было ясно, что практически по всему городу уровень шума превысит нормативный на 10-20 дБА. После жалоб жителей Росавиация согласилась только ограничить полеты с 23:00 до 6:00 самолетов, «не соответствующих установленным требованиям по уровню шума».