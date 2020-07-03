В парке Победы образовались провалы в асфальте, предстоит их убрать, сообщил «Зеленоград.ру» представитель «АртСтройТехнологии». Также нужно отремонтировать или заменить скамейки, сломанные вандалами, в частности, возле Центрального проспекта во 2-м микрорайоне. Некоторые газоны вдоль проспекта испортили, когда сажали деревья. Этим занималась другая организация — ООО «Европарк», она же должна это исправить.

Также подрядчику пришлось поменять рулонные газоны, уложенные вдоль проспекта в прошлом году — старые сгнили.