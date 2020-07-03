Основные работы на Центральном проспекте и в парке закончены, на днях убрали бытовой городок и склад стройматериалов, который больше года находился возле городского пруда. Но есть проблемы, которые придется исправлять подрядчику.
Комплексное благоустройство Центрального проспекта обошлось в 1,2 миллиарда рублей, парка Победы и пруда — в 2,7 миллиарда. Работы выполняли по заказу департамента капитального ремонта, который заключил несколько контрактов с компанией «АртСтройТехнология». Фактически на проспекте и в парке работали разные субподрядчики. Все контракты считаются исполненными за исключением одного, срок действия которого заканчивается 6 ноября. Это работы, связанные с устройством водостока, освещения, установкой скамеек и урн в парке Победы.
Досаждавший жителям шумом и видом бытовой городок подрядчика на берегу пруда, возле бывшего «аквапарка», недавно разобрали и увезли. Убран и забор. Землю выровняли, посеяли траву. Немного мусора на этой территории еще осталось, а на столбе болтается обрезанный хвост проводов.
В парке Победы образовались провалы в асфальте, предстоит их убрать, сообщил «Зеленоград.ру» представитель «АртСтройТехнологии». Также нужно отремонтировать или заменить скамейки, сломанные вандалами, в частности, возле Центрального проспекта во 2-м микрорайоне. Некоторые газоны вдоль проспекта испортили, когда сажали деревья. Этим занималась другая организация — ООО «Европарк», она же должна это исправить.
Также подрядчику пришлось поменять рулонные газоны, уложенные вдоль проспекта в прошлом году — старые сгнили.
В контрактах прописан гарантийные сроки, в течение которых подрядчик должен исправлять проблемы за свой счёт. На капитальные работы и озеленение (посадка деревьев и кустов) — три года. На остальные выполненные работы — два года. На «установленные элементы» — год. Это касается дефектов, допущенных по вине подрядчика. Если что-то будут упорно ломать жители, заменой займутся уже местные власти. Так случилось, например, с батутами на детский площадке в парке Победы — подрядчик отказался менять их по гарантии.