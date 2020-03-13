Сопреть — это значит сгнить, испортиться от сырости и тепла. Почему они сгнили, власти не объясняют. Рулоны с газоном укладывали так: просто снимали верхний слой земли и настилали рулон с травой сверху. Участвовали ли в этой работе специалисты, неизвестно.

Причин может быть много. Возможно, поздно уложили и трава не прижилась, возможно, нарушили технологию на каком-то этапе работ. Для рулонного газона нужно хорошо подготовить грунт и сделать дренаж, иначе дерн не срастется с почвой. Нельзя долго хранить такой газон в рулоне — перегреется. В первые дни после посадки рулонный газон надо обильно поливать. И, наконец, он плохо приживается в тени, пишут специалисты.

Подозрение, что причина в противогололедных реагентах не подтверждается. В одних местах прямо рядом с дорогой газон сохранился, а в других — куда реагенты не долетали — газон сняли.

Зачем делать рулонный газон вместо обычного в префектуре отвечали так: «Рулонные газоны мало подвержены воздействию ультрафиолетового излучения в летний период, препятствуют произрастанию сорняков, не требуют частого покоса, устойчивы к повреждениям и сохраняют зеленый цвет в условиях низких температур в осенний период».