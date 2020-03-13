Новые рулонные газоны на Центральном проспекте и в парке Победы сгнили 13.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В прошлом году во время масштабного благоустройства вдоль Центрального проспекта со стороны третьего микрорайона уложили рулонные газоны. В префектуре их хвалили. А сейчас этих газонов практически нет — остались одинокие куски со стороны проезжей части и голая земля возле тротуара. В управе говорят, что они «сопрели» и обещают заменить по гарантии.

Сопреть — это значит сгнить, испортиться от сырости и тепла. Почему они сгнили, власти не объясняют. Рулоны с газоном укладывали так: просто снимали верхний слой земли и настилали рулон с травой сверху. Участвовали ли в этой работе специалисты, неизвестно.

Причин может быть много. Возможно, поздно уложили и трава не прижилась, возможно, нарушили технологию на каком-то этапе работ. Для рулонного газона нужно хорошо подготовить грунт и сделать дренаж, иначе дерн не срастется с почвой. Нельзя долго хранить такой газон в рулоне — перегреется. В первые дни после посадки рулонный газон надо обильно поливать. И, наконец, он плохо приживается в тени, пишут специалисты.

Подозрение, что причина в противогололедных реагентах не подтверждается. В одних местах прямо рядом с дорогой газон сохранился, а в других — куда реагенты не долетали — газон сняли.

Зачем делать рулонный газон вместо обычного в префектуре отвечали так: «Рулонные газоны мало подвержены воздействию ультрафиолетового излучения в летний период, препятствуют произрастанию сорняков, не требуют частого покоса, устойчивы к повреждениям и сохраняют зеленый цвет в условиях низких температур в осенний период».

Теперь сгнившие газоны должны заменить на новые в рамках гарантийного срока. Но не раньше середины апреля: должны встать грунты и появиться свежие рулоны. Такие сопревших рулонов ещё много в парке Победы.

Подрядчиком реконструкции Центрального проспекта и парка Победы была компания «Артстройтехнология». Формально работы не завершены — контракт заканчивается в мае этого года.

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Надо ли было укладывать рулонные газоны вместо обычной травы?
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Метки:
озеленение и благоустройство, центральный проспект, парк победы
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