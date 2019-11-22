О том, что в столице становится меньше птиц, орнитологи говорят почти десять лет, называя каждый раз новые причины. На дня орнитолог Вадим Мишин сообщил, что численность воробьев падает из-за вышек сотовой связи и беспроводных коммуникаций. «Зеленоград.ру» узнал, какие ещё есть версии исчезновения птиц и что по этому поводу думают специалисты.
Исследователь орнитофауны Людмила Королёва в 2010 году рассказывала, что за шесть лет наблюдений насчитала в Зеленограде 109 видов птиц. За это время, по ее словам, возле МЖК, где велось активное строительство, птиц стало гораздо меньше: «Раньше там, на поле, жаворонок пел, сейчас не поет; лугового конька теперь нет, желтой трясогузки, каменки обыкновенной, перевозчиков нет. В общем, их стало гораздо меньше; хорошо, коростели еще остались, они там трещат».
В 2012 году житель Зеленограда Владимир Константинов заметил, что в парке «Ровесник» в 5-м микрорайоне из-за вырубки кустарников пропали скворец, соловей, чечевица, славка, пеночка, зеленушка, зарянка (малиновка), щегол, меньше стало синиц и трясогузок.
Что касается воробьев, то, по мнению орнитолога, сотрудника Совета охраны птиц Елены Черновой, первые сигналы скорого исчезновения воробьев были еще пять лет назад — и если ситуация в скором времени не изменится, в Москве останутся только вороны, голуби, дрозды и дятлы. Чернова также говорит об угрозе для синиц, зябликов и соловьев, но в Зеленограде этих птиц, похоже, не становится меньше.
«В Москве действительно стало меньше воробьев, уже не первый год их популяция уменьшается, — заявил руководитель проекта „Орнитарий“ в парке „Сокольники“ Вадим Мишин. — Электромагнитные воздействия угнетают воробьев, и они начинают покидать пространство, где интенсивность этих излучений становится некомфортной».
В качестве доказательства Мишин привел пример своего знакомого, который живет в Подмосковье: у него неподалеку от дома появилась приличная популяция домовых воробьев. Два года они нормально размножались и жили, пока там не поставили вышку. Как только поставили вышку, воробьи сразу исчезли — куда-то откочевали, сказал Мишин и добавил, что пчелы тоже покидают зону с повышенной интенсивностью излучения, а если такой возможности нет, то их популяция угнетается и они гибнут.
Орнитолог, доктор биологических наук, директор зоологического музея МГУ, координатор программы «Птицы Москвы и Подмосковья» Михаил Калякин к версии влияния на воробьев вышек связи относится скептически, полагая, что данные о таком воздействии «мгновенно бы обнародовали».
Впрочем, год назад Мишин называл другую причину — стрижку газонов. Похоже, с этой версией согласны многие специалисты. Например, Калякин рассказывал The Village, что насекомые практически не живут в искусственных газонах, которыми покрывают Москву. На таких газонах используется только один вид травы, которая не дает ни цветов, ни семян. Насекомые просто физически уничтожались при переделке газонов, кроме того, насекомым тоже нужно разнообразие растений. В конечном счете в Москве стало намного меньше муравьев, бабочек, жуков, прямокрылых — кузнечиков, саранчи. А ведь и бабочки, и гусеницы — основной корм для птиц, они выкармливают птенцов в основном гусеницами. «Частая стрижка газонов тоже не способствует размножению насекомых» , — объясняет орнитолог Ольга Волцит.
Того же мнения придерживается и Елена Чернова. Ее причина снижения числа воробьев в том, что в столице все кустарники обрезаются, а трава стрижется, листья, в которых заводятся жуки, выгребают и выбрасывают, что снижает кормовую базу.
В том же интервью главный специалист государственного учреждения «Мосприрода» департамента природопользования Валентин Волков отметил, что популяция воробьев сокращается по всей Европе в том числе из-за газонов. «Это мертвая территория. Там насекомые жить не могут. Причем в Москве эти газоны еще и постоянно стригут, убивая все живое», — заявил он.
Другой специалист «Мосприроды», Павел Скородумов, также указал, что основная причина проблемы — регулярная стрижка газонов, что ведет к «дегрессии травы как экосистемы»: для обитания большинства насекомых невысокая трава не подходит, кроме того, из-за стрижки растения не цветут, и насекомые-опылители улетают в другие места.
«В Москве гнездятся два вида воробьев, полевые и домовые. Первый вид — полевые воробьи — предпочитает селиться в парковых и природных зонах. Второй вид — домовые воробьи — стараются держаться ближе к местам, где живут люди, в том числе на городских территориях, — рассказали „Зеленогра.ру“ в „Мосприроде“. — По оценкам специалистов, численность полевых воробьев в природных парках Москвы на сегодняшний день стабильна. Режим особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволяет птицам благополучно выводить своих птенцов, в том числе воробьям». Кроме того, на газонах ООПТ не убирают листья, кроме небольшой полосы вдоль дорог, а устройство газонов допускается только с посевом семян разнотравных видов.
Падение численности домового воробья списали на мировую тенденцию: «Например, в Лондоне домовый воробей находится на грани исчезновения. Но данная проблема не является острой, так как домовый воробей, можно сказать, стабилизирует свою численность в реалии современного развивающегося города».
В Москве воробьям помогают тем, что ведут «грамотное обращение с отходами», делают контейнерные площадки крытыми, убирают и тем самым уменьшают доступ птиц к легкой пище, чтобы они переходили на природный корм.
Для «поддержания стабильной численности» воробьев в «Мосприроде» посоветовали вешать на балконах или во дворах скворечники, а зимой подкармливать птиц.