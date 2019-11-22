Какие птицы исчезают

Исследователь орнитофауны Людмила Королёва в 2010 году рассказывала, что за шесть лет наблюдений насчитала в Зеленограде 109 видов птиц. За это время, по ее словам, возле МЖК, где велось активное строительство, птиц стало гораздо меньше: «Раньше там, на поле, жаворонок пел, сейчас не поет; лугового конька теперь нет, желтой трясогузки, каменки обыкновенной, перевозчиков нет. В общем, их стало гораздо меньше; хорошо, коростели еще остались, они там трещат».

В 2012 году житель Зеленограда Владимир Константинов заметил, что в парке «Ровесник» в 5-м микрорайоне из-за вырубки кустарников пропали скворец, соловей, чечевица, славка, пеночка, зеленушка, зарянка (малиновка), щегол, меньше стало синиц и трясогузок.

Что касается воробьев, то, по мнению орнитолога, сотрудника Совета охраны птиц Елены Черновой, первые сигналы скорого исчезновения воробьев были еще пять лет назад — и если ситуация в скором времени не изменится, в Москве останутся только вороны, голуби, дрозды и дятлы. Чернова также говорит об угрозе для синиц, зябликов и соловьев, но в Зеленограде этих птиц, похоже, не становится меньше.