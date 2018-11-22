Какие птицы зимуют у нас в городе и в его окрестностях?

Зимуют в наших краях те птицы, которые могут себя прокормить в стужу и не замерзнуть. Они делятся на две группы: зимующие поближе к человеческому жилью и те, которые предпочитают полевые условия. Самые распространенные «городские» — это голуби и воробьи. Они очень подвижны, у них высокая температура тела, они согреваются в быстром полете. Зимовать им также помогает тепло от домов теплотрасс. Остаются зимовать галки и вороны, которые очень неприхотливы в еде. Традиционно зимуют в средней полосе и снегири, хотя в последнее время их стало меньше.

К зиме ближе к городу перелетают и синицы, так как в лесах и парках уже нет их обычной пищи — насекомых. В теплую зиму в городе могут остаться зимовать свиристели. Поближе к людям подлетают к зиме и сойки — они похожи на воробьев, но их оперение гораздо красивее. Легко зимуют в городе сороки, которые мастерски добывают себе пищу в любых условиях. А вот корольки, их за малый размер называют северным колибри, в сложную зиму очень страдают от мороза и бескормицы.