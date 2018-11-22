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Как правильно кормить птиц зимой? 22.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: houzz.com / dihent1

Зима близко. Чем холодней на улице, тем больше энергии нужно городским птицам для выживания и тем меньше вокруг доступной еды. Зимнее кормление помогает птицам не просто выжить, но и вырастить более многочисленное и здоровое потомство. Рассказываем, как кормить птиц так, чтобы вам было приятно, а птицам — полезно.

Какие птицы зимуют у нас в городе и в его окрестностях?

Зимуют в наших краях те птицы, которые могут себя прокормить в стужу и не замерзнуть. Они делятся на две группы: зимующие поближе к человеческому жилью и те, которые предпочитают полевые условия. Самые распространенные «городские» — это голуби и воробьи. Они очень подвижны, у них высокая температура тела, они согреваются в быстром полете. Зимовать им также помогает тепло от домов теплотрасс. Остаются зимовать галки и вороны, которые очень неприхотливы в еде. Традиционно зимуют в средней полосе и снегири, хотя в последнее время их стало меньше.

К зиме ближе к городу перелетают и синицы, так как в лесах и парках уже нет их обычной пищи — насекомых. В теплую зиму в городе могут остаться зимовать свиристели. Поближе к людям подлетают к зиме и сойки — они похожи на воробьев, но их оперение гораздо красивее. Легко зимуют в городе сороки, которые мастерски добывают себе пищу в любых условиях. А вот корольки, их за малый размер называют северным колибри, в сложную зиму очень страдают от мороза и бескормицы.

Сойка на кормушке
Фото: valdaiokolica.livejournal.com

В пригородных лесах зимуют клесты, совы и филины, кедровки, поползни и дятлы и многие другие птицы. Изменения климата ведут к аномалиям в поведении перелетных птиц. Так зимой в городе иногда можно встретить перелетных птиц: чижа, грача и скворца. А некоторые птицы меняют свои привычки из-за постоянно доступной пищи в кормушке. Они могут даже забыть о ежегодной миграции (как утки в городских прудах и реках) и остаться там, где их подкармливают.

Какая еда для птиц полезная, а какая вредная?

Птицы не привередливы и едят множество различных продуктов, от семян и фруктов до червей и сала. Универсальным кормом являются семена проса и подсолнечника, ими можно кормить большинство диких птиц. Семечки содержат жир, который дает больше энергии.

Дикие птицы также едят изюм, вареный и сырой рис, сухую овсяную кашу и холодный, обычный картофель во всех формах, кроме чипсов.

В сильные холода можно подкармливать птиц несолеными мясом, салом и даже мелко нарезанным сыром. Их любят синички и поползни, но также вороны, галки и сороки.

Сало для синичек
Фото: drago-fly.ru

Главное — не перекармливать птиц, корм не должен портиться, а влажный корм — замерзать. Но если стайка вокруг кормушки заметно подрастет, надо увеличивать количество.

Не надо насыпать много корма в сырую погоду — он может промокнуть и быстро прогоркнуть.

Нездоровую пищу для людей не надо предлагать и птицам. Опасно кормить диких птиц пряной и соленой пищей, солеными орехами, беконом, чипсами и закусками, черным хлебом, маргарином, плесневой пищей или шоколадом.

Какие кормушки нужны для подкормки птиц зимой?

Можно класть еду в кормушки, установленные в лесопарках и во дворах. Кормушку для птиц можно сделать самостоятельно, а можно приобрести — их научились их делать для самых разных птиц, они приятно выглядят и легко очищаются.

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Различные типы диких птиц питаются на разных уровнях. Воробьи, голуби, вороны и сороки могут склевать пищу и с дорожки — для них лучше устроить кормушку пониже. Можно установить кормушки на стволе, а также подвесить их на ветви деревьев. В любом случае, всегда лучше проследить, кто и когда посещает кормушки.

Важно убедиться, что кормушка безопасна и ее не заметят обитающие по соседству кошки или белки. В первом случае, вы рискуете птицами, а во-втором — рискуете никогда их не увидеть, так как избавиться от белок будет очень трудно. Лучше, чтобы кормушки были доступны только для птиц, но, чтобы предотвратить травмы, их также следует ставить не ближе метра от стекол окна.

Занимаясь кормлением диких птиц, нужно насыпать корм в одно и то же время суток, каждый день. Птицы любят и ожидают корма, такая ежедневная рутина для них в радость, и они могут расстроиться, если не найдут свой ежедневный рацион.

Вы кормите птиц зимой?
Да, повесил собственную кормушку за окном или во дворе
Да, кладу корм в городские кормушки
Нет, не кормлю
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