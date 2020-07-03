Представители завода-изготовителя на следующей неделе должны приехать по поводу ремонта или замены батута, сообщили «Зеленоград.ру» в городской администрации. Подрядчик, который устанавливал эти батуты, отказался менять их по гарантии делать отказался, потому что «пользуются им все как попало и это вандалка».

Это подтверждают наши читатели. «Причина частых поломок этого батута — бухие взрослые. Много раз видел как дяди с весом около 100 кг, весело похрюкивая с пивом в руках, прыгали на нем», пишет Артём. С ним соглашаются и другие, видевшие активных взрослых на этой детской площадке. «Там нужно повесить табличку про возраст и весовую категорию, потому что прыгают иногда такие „лоси“, что все оторвется», добавляет Ольга.