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Сломанный батут на детской площадке в парке Победы не будут чинить по гарантии. Потому что им пользовались «все как попало» 03.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Сломанный и опасный батут на детской площадке в парке Победы, наконец огородили забором. До этого администрация каждый день клала на батут ленточки, которые дети тут же срывали и продолжали прыгать, несмотря на торчащие металлические детали и сломанные пружины.

Представители завода-изготовителя на следующей неделе должны приехать по поводу ремонта или замены батута, сообщили «Зеленоград.ру» в городской администрации. Подрядчик, который устанавливал эти батуты, отказался менять их по гарантии делать отказался, потому что «пользуются им все как попало и это вандалка».

Это подтверждают наши читатели. «Причина частых поломок этого батута — бухие взрослые. Много раз видел как дяди с весом около 100 кг, весело похрюкивая с пивом в руках, прыгали на нем», пишет Артём. С ним соглашаются и другие, видевшие активных взрослых на этой детской площадке. «Там нужно повесить табличку про возраст и весовую категорию, потому что прыгают иногда такие „лоси“, что все оторвется», добавляет Ольга.

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Кто больше виноват, что батут сломался?
Взрослые, которые на нем прыгали
Отсутствие заметной информации о том, кто может им пользоваться
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 45 человек
Метки:
озеленение и благоустройство, парк победы, детские площадки
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Обсуждение
A T
5 часов назад
Ну видимо, виноваты люди, которые, не убедившись в том, что батуты рассчитаны на их массу и силы, развлекались на территории детской площадки. Подумать сначала. А так, наверное, и для взрослых нужны такие штуки, народ с удовольствием прыгал бы, как катаются на роликах, самокатах и пр. Взрослым тоже скучно только степенно прогуливаться.
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