Порядчик — фирма «Гера» — рассчитывает построить мост к началу сентября. Потом предстоит доделать часть работ, в том числе благоустроить территорию возле моста.

Пешеходный мост через Савёлкинский проезд строят уже два года, с весны 2018-го. Первый подрядчик работ, по словам префектуры, не справился, стройка остановилась на полгода. Второй — «Гера» — занимается строительством уже год. Ранее планировалось завершить все работы в мае этого года.