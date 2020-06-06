В ночь с пятницу на субботу над Савёлкинским проездом установили металлический пролет будущего пешеходного моста — от «Флейты» к префектуре. Для этого на несколько часов перекрывали движение.
Порядчик — фирма «Гера» — рассчитывает построить мост к началу сентября. Потом предстоит доделать часть работ, в том числе благоустроить территорию возле моста.
Пешеходный мост через Савёлкинский проезд строят уже два года, с весны 2018-го. Первый подрядчик работ, по словам префектуры, не справился, стройка остановилась на полгода. Второй — «Гера» — занимается строительством уже год. Ранее планировалось завершить все работы в мае этого года.
Останется ли после открытия моста «зебра» со светофором, пока неизвестно. По проекту её нужно убрать. Но Центр организации дорожного движения против — там считают, что наземный переход пользуется значительным спросом, он обеспечивает безопасный переход улицы для всех групп пешеходов, а поскольку само пересечение оборудовано светофором — наличие перехода не создают пробок.